Olympia 2021 : Das müssen Sie über Turnen bei Olympia wissen

Elisabeth Seitz holte Gold bei den deutschen Meisterschaften 2021. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Tokio Im Turnen ist Simone Biles aus den USA wieder die Top-Favoritin. Bei den deutschen Turnerinnen kann sich Elisabeth Seitz Hoffnungen auf eine Medaille machen. Auch Lukas Dauser visiert bei den Männern Edelmetall an.

Seit wann gibt es Turnen bei Olympischen Spielen?

Für Pierre de Coubertin, Begründer der Olympischen Spiele der Neuzeit, war Kunstturnen eigentlich zu kriegerisch - und dennoch gehört es seit den ersten Sommerspielen 1896 zum Programm. Trampolinturnen ist seit 2000 olympisch, die Rhythmische Sportgymnastik (RSG) seit 1984.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Eine ganze Menge. Die Kunstturner kämpfen in acht Entscheidungen um Gold, die Frauen immerhin in sechs. Übersichtlicher ist es im Trampolinturnen, wo für Frauen und Männer jeweils eine Entscheidung ansteht. In der RSG, einer reinen Frauensportart, werden Medaillen im Vierkampf und in der Gruppe vergeben.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Im Kunstturnen beide Riegen des Deutschen Turner-Bundes (DTB), insgesamt werden also fünf Männer und fünf Frauen nach Tokio reisen. Das sind Andreas Toba (Hannover), Lukas Dauser (Unterhaching), Philipp Herder (Berlin) und Nils Dunkel (Erfurt) sowie Nick Klessing (Halle) als Ersatzmann. Bei den Frauen Elisabeth Seitz (Stuttgart), Pauline Schäfer (Chemnitz), Kim Bui (Stuttgart) und Sarah Voss (Köln) sowie als Ersatz Emelie Petz (Backnang). Trampolinturnen und Rhythmische Sportgymnastik finden ohne deutsche Beteiligung statt.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Realistische Hoffnungen auf Edelmetall dürfen sich Elisabeth Seitz am Stufenbarren und Lukas Dauser am Barren machen. Wenn sie sich an ihren Spezialgeräten für die Medaillenentscheidungen qualifizieren können.

Wer sind die Top-Favoriten?

Wenn Rekord-Weltmeisterin Simone Biles verletzungsfrei durchkommt, ist die dreimalige Weltsportlerin des Jahres aus den USA im Mehrkampf nahezu unschlagbar. Bei den Männern wird ein neuer Olympiasieger gesucht, nachdem sich Rekord-Weltmeister Kohei Uchimura aus Japan bei seiner vierten und letzten Olympiateilnahme ganz auf das Reck konzentriert.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Alle sind erleichtert. Denn eine geordnete nationale Qualifikation stand lange infrage, nachdem sowohl die deutschen Meisterschaften 2020 in Düsseldorf als auch das deutsche Turnfest im Mai 2021 in Leipzig wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden mussten.

Wann sind die wichtigsten Termin in Tokio?

Zunächst die Qualifikationen am 24. und 25. Juli - nur ein Wettkampf entscheidet, wer an welchem Gerät, im Mehrkampf und im Team, überhaupt um Medaillen kämpfen darf. Zu den Höhepunkten gehören zudem die Mehrkampf-Entscheidung der Frauen (29. Juli) sowie die Gerätefinals am Stufenbarren (1. August) und am Barren (3. August), sofern sie mit deutscher Beteiligung stattfinden.

Was noch zu sagen wäre ...

"Einer Wettkampfsau wie 'Eli' traue ich fast alles zu." (Bundestrainerin Ulla Koch über die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz)

Wie lief es 2016 in Rio?

Fabian Hambüchen krönte seine beispiellose Karriere mit dem Olympiasieg am Reck. Zum "Hero de Janeiro" avancierte Andreas Toba, der auch mit gerissenem Kreuzband noch eine Übung am Pauschenpferd absolvierte. Am Stufenbarren gewann Sophie Scheder die Bronzemedaille.

Wo sind die Turn-Wettbewerbe im TV und Live-Stream zu sehen?

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Paris (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt. Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream.

(cma/SID)