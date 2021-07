Tokio 2021 : So laufen die Olympia-Wettbewerbe im Surfen ab

Leon Glatzer surft bei einer Veranstaltung in Australien. Foto: dpa/Andrew Christie

Düsseldorf Surfen ist in diesem Jahr erstmals Teil der Olympischen Spiele. Bei dem Wettkampf in der Nähe von Tokio tritt auch ein Sportler aus Deutschland an. Die Favoriten sind allerdings andere.

Seit wann gibt es Surfen bei Olympischen Spielen?

Surfen feiert in Tokio olympische Premiere. Die Sportart wurde auf der 129. IOC-Session vor den Spielen 2016 in Rio ins Programm aufgenommen. Auch 2024 in Paris wird es Wettbewerbe im Surfen geben.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

20 Männer und 20 Frauen aus insgesamt 17 Nationen kämpfen jeweils im Wellenreiten auf dem Shortboard um die Medaillen.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Leon Glatzer aus Kassel ist der einzige deutsche Teilnehmer vor der Küste von Chiba, 70 km südöstlich von Tokio. Der 24-Jährige qualifizierte sich bei den Weltmeisterschaften in El Salvador, fünf andere Deutsche verpassten eine Startberechtigung.

Wie sind die Medaillenchancen?

Leon Glatzer ist ein Exot im Feld, für ihn geht bereits mit der Teilnahme an den Spielen ein Traum in Erfüllung. "Als Kind habe ich die Olympischen Spiele immer mit meinen Eltern angeschaut, aber ich hätte nie gedacht, dass ich tatsächlich einmal selbst teilnehmen werde", sagt er: "Ich werde alles geben, um in Tokio ein Top-Ergebnis zu erzielen."

Wer sind die Topfavoriten?

Die derzeit weltweit besten Surfer kommen aus Brasilien. Große Medaillenchancen haben Weltmeister Italo Ferreira, der zweifache Champion Gabriel Medina sowie Tatiana West-Webb und Silvana Lima bei den Frauen. Die Konkurrenten kommen aus den USA und Australien.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Der Präsident des Deutschen Wellenreiter Verbands (DWV) ist "sehr glücklich", einen Surfer nach Tokio schicken zu können. Philipp Kuretzky freut sich aber auch, dass sich die "kontinuierliche Arbeit" des Verbands auszahlt: "Vor allem der Entwicklung des Surfsports in Deutschland wird die Olympiateilnahme weiteren Aufwind verleihen."

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Die Wettbewerbe am Tsurigasaki Surfing Beach der Stadt Ichinomiya werden vom 25. Juli bis 1. August ausgetragen - je nach Wellengang.

Was noch zu sagen wäre ...

"Zu sehen, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat, macht mich überglücklich." (Leon Glatzer)

Wo ist Surfen im TV und Live-Stream zu sehen?

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Paris (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt. Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream.

