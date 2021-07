Olympische Spiele 2021 : So laufen die Taekwondo-Wettkämpfe bei Olympia

Die Taekwondo-Kämpferinnen Julia Ronken und Madeline Folgmann bei einem Wettkampf. Foto: Alfred Castano

Tokio Seit mehr als 20 Jahren finden Wettkämpfe in der koreanischen Kampfkunst Taekwondo im Rahmen der Olympischen Spiele statt. In diesem Jahr tritt nur ein Kämpfer aus Deutschland an.

1988 und 1992 war Taekwondo ein Demonstrations-Wettbewerb, seit 2000 (Sydney) gehört die Sportart für Männer und Frauen zum festen olympischen Programm. Es ist damit die zweite asiatische Kampfsportart, die fester Bestandteil des olympischen Programms ist.

Der Name des koreanischen Kampfsports setzt sich aus den Silben „tae“, „kwon“ und „do“ zusammen. Die ersten beiden stehen für die Fuß- und Handtechnik, die dritte Silbe heißt übersetzt in etwa „Lehre“ oder „Weg“. Die Kampftechnik im Taekwondo ist stärker auf Schnelligkeit und Dynamik ausgelegt als andere asiatische Kampfsportarten. Außerdem stehen Fußtechniken stärker im Fokus.

Foto: Peter Bolz/DTU

Regeln

In einer Wettkampf-Situation treten die Kämpferinnen und Kämpfer auf einem abgegrenzten Feld gegeneinander an. Sie kämpfen über mehrere Runden. Die olympischen Regeln sehen drei Runden von jeweils zwei Minuten vor. Ziel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, mit Taekwondo-Techniken den Gegner zu treffen. Punkte werden je nach getroffener Körperstelle vergeben (Torso: zwei Punkte, Kopf: drei Punkte), Zusatzpunkte gibt es dabei für Drehpunkte. Bei unsportlichem Verhalten ist ein Punktabzug möglich. Wettkämpfe werden durch die Wertung oder ein K.o. entschieden.

Im Taekwondo gibt es für Kämpfe im Vollkontakt, wie sie bei den Olympischen Spielen stattfinden, klare Regeln für Schutzausrüstung: Die Kämpferinnen und Kämpfer tragen einen Kopfschutz, Schienbein- und Ellenbogenschoner, einen Tief- und Zahnschutz sowie einen Brustpanzer.

Wie viele Entscheidungen gibt es in Tokio?

Wie bisher wird auch 2021 in acht Gewichtsklassen gekämpft, aufgeteilt auf jeweils vier bei den Männern (bis 58 (Fliegengewicht), 68 (Federgewicht), 80 (Weltergewicht) und über 80 kg (Schwergewicht)) und den Frauen (bis 49 (Fliegengewicht), 57 (Federgewicht), 67 (Weltergewicht) und über 67 kg (Schwergewicht)). In jeder Klasse gibt es jeweils zwei Bronzemedaillen.

Deutsche Teilnehmer

Lediglich einen Kämpfer schickt die Deutsche Taekwondo Union (DTU) nach Tokio: Der Stuttgarter Ex-Weltmeister Alexander Bachmann (über 80 Kilogramm) hatte sich bereits im Dezember 2019 über die Weltrangliste das Ticket gesichert. 2016 in Rio waren noch drei deutsche Starter dabei gewesen: Der dreimalige Europameister Levent Tuncat (Duisburg), Ex-Weltmeister Tahir Gülec sowie dessen Schwester Rabia Gülec (beide Nürnberg).

Foto: Sascha Hohnen

Gewinner von Rio 2016

Männer:

Fliegengewicht (bis 58 kg): Zhao Shuai (China)

Federgewicht (bis 68 kg): Ahmad Abughaush (Jordanien)

Weltergewicht (bis 80 kg): Cheick Sallah Cissé (Elfenbeinküste)

Schwergewicht (über 80 kg): Radik Isayev (Aserbaidschan)

Frauen:

Fliegengewicht (bis 49 kg): Kim So-hui (Südkorea)

Federgewicht (bis 57 kg): Jade Jones (Großbritannien)

Weltergewicht (bis 67 kg): Oh Hye-ri (Südkorea)

Schwergewicht (über 67 kg): Zheng Shuyin (China)

Favoriten

Alexander Bachmann ist nicht der Favorit in seiner Disziplin, hat aber Medaillenchancen. Besser sieht es für die traditionellen Hochburgen aus, allen voran im Taekwondo-Mutterland Südkorea. Auch der Iran ist gut aufgestellt für die Spiele. Darüber hinaus gibt es einige Kämpferinnen und Kämpfer aus der Türkei, Aserbaidschan, Russland und Spanien mit Medaillenambitionen.

Zeitplan

Gekämpft wird vom 24. bis zum 27. Juli, an jedem Tag steht je eine Entscheidung bei Männern und Frauen an. Aus deutscher Sicht ist der 27. Juli der wichtigste Tag, dann kämpft Alexander Bachmann in der Kategorie über 80 Kilogramm um eine Medaille.

TV

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Paris (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt.

Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream und wechseln sich bei der Übertragung ab.

(c-st/SID)