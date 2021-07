Olympische Spiele 2021 : So laufen die Skateboard-Wettbewerbe bei Olympia

So laufen die Skateboard-Wettbewerbe bei Olympia

Tokio Zum ersten Mal werden bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen Medaillen im Skateboard-Fahren vergeben. In dieser Disziplin fährt die jüngste deutsche Teilnehmerin nach Tokio.

Die Skateboarder und Skateboarderinnen feiern in Tokio ihre Premiere auf der Olympia-Bühne, wenngleich die Aufnahme nicht auf grenzenlose Euphorie bei den Skatern trifft. Einige finden, die strikten Vorgaben der Sportart bei Olympia widerspreche dem Lebensgefühl des Skateboardens.

Auch für die Spiele in Paris 2024 sind die Skater ins Programm aufgenommen worden. Sollten sie auch in Los Angeles 2028 mit dabei sein, würde der einstige Trendsport zur festen olympischen Sportart aufsteigen. Die Aufnahme der neuen Sportart ins Olympische Programm soll dazu beitragen, mehr junge Menschen für die Spiele zu begeistern.

In der Street-Disziplin wird bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einem eigenen Olympia-Format gewertet. Die Skaterinnen und Skater zeigen pro Runde zwei Läufe, die jeweils 45 Sekunden dauern, und fünf separate Tricks. Bewertet wird jeweils mit bis zu zehn Punkten. Aus den sieben Einzelwertungen werden die besten vier zum Gesamtergebnis addiert.

Bei den Männern und Frauen wird jeweils in zwei Disziplinen gefahren: Park und Street. Das Park-Skaten wird in einer Art „Swimmingpool“ (Bowl) mit zusätzlichen Hindernissen gefahren und besteht aus vielen spektakulären Flugelementen.

Das Street-Skaten ist dagegen mehr an Alltagssituationen angelehnt. Die Athletinnen und Athleten fahren hier zum Beispiel auf Bänken, Mauern und Treppen.

Der Fokus liegt vor allem auf der erst 14-jährigen Lilly Stoephasius . Die Berlinerin ist die jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin und ebenso wie Tyler Edtmayer (20) aus Inningen bei den Männern in der Disziplin Park qualifiziert. Bei den Street-Fahrern konnte kein deutscher Athlet das Ticket für Tokio lösen.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio finden die Skateboard-Wettkämpfe zum ersten Mal statt.

Im Park dominiert ganz klar die USA – zumindest bei den Männern. Die Hälfte der weltweiten Top 20 kommt aus dem Mutterland des Skateboardens. Bei den überwiegend blutjungen Park-Frauen hat Gastgeber Japan um die 15-jährige Misugu Okamoto die besten Siegchancen. Die Weltranglistendritte Sky Brown könnte mit gerade einmal 13 Jahren zudem die jüngste Olympiasiegerin der Geschichte werden. Bei den Street-Fahrern kommt man nicht an Superstar Nyjah Huston (USA/26) und der Brasilianerin Pamela Rosa (21) vorbei.

Wie für die meisten Skaterinnen und Skater ist die Olympia-Premiere auch für die deutsche Lilly Stoephasius „einfach nur ein Contest, bei dem ich mitfahre, um Spaß zu haben“. Bei ihrer Verabschiedung nach Tokio wurde sie etwas konkreter: „Ich denke vielleicht an die Top 10, aber wenn das nicht klappt, bin ich nicht enttäuscht.“

Die Street-Entscheidungen finden am 25. und 26. Juli statt. Für Lilly Stoephasius wird es am Mittwoch, den 4. August, im Ariake Urban Sports Park ernst. Tyler Edtmayer ist einen Tag später dran. Die Vorläufe finden am gleichen Tag wie die Medaillenentscheidungen statt.