Tokio 2021 : Das müssen Sie über die Kanu-Wettbewerbe bei Olympia wissen

Ronald Rauhe paddelt bei der deutschen Meisterschaft in Duisburg. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Tokio In den Kanu-Wettbewerben räumte Deutschland 2016 in Rio de Janeiro sieben Medaillen ab. In Tokio will das Team an die Erfolge anknüpfen. Die Chancen dafür stehen gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit wann gibt es Kanu bei Olympischen Spielen?

Kanu ist seit Berlin 1936 olympisch. Die ersten Frauen-Wettbewerbe wurden 1948 in London eingeführt. Seit 1992 in Barcelona gibt es im Kanu-Rennsport zwölf Disziplinen.

Kanu-Slalom war erstmals 1972 in München im Olympia-Programm. Nach einer 20-jährigen Pause kehrte die Disziplin 1992 in Barcelona ins Programm zurück.

Foto: dpa/Soeren Stache 12 Bilder Deutschlands Medaillenhoffnungen für Tokio

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Im Kanu-Rennsport gibt es zwölf Entscheidungen im Hafen von Tokio - jeweils sechs bei den Männern und bei den Frauen.

Im Kanu-Slalom fallen vier Entscheidungen. Die Männer und Frauen kämpfen jeweils im Kajak-Einer und im Canadier-Einer um die Medaillen.

Lesen Sie auch Olympische Spiele in Tokio : Hier kämpfen die Sportlerinnen und Sportler um die Gold-Medaillen

Wie viele deutsche Boote sind qualifiziert?

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) könnte im Rennsport auf allen zwölf olympischen Strecken mindestens ein Boot ins Rennen schicken. Mit dabei sind 17 von maximal 18 möglichen Sportlerinnen und Sportler, die auf die verschiedenen Boote verteilt werden. Mehrere Starts sind möglich, so kämpft etwa Sebastian Brendel im Einer und im Zweier um Gold.

Im Slalom ist der DKV in allen vier olympischen Klassen am Start. Sideris Tasiadis (Augsburg) und Andrea Herzog (Meißen) kämpfen im Canadier um die Medaillen, Hannes Aigner (Augsburg) und Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Wie immer ausgesprochen gut. Das DKV-Team gehört seit jeher zu den erfolgreichsten Medaillensammlern bei Olympischen Spielen. Die sieben Medaillen aus Rio scheinen auch in Tokio möglich.

Auch im Slalom sind die Chancen durchaus gut, die Form stimmt im deutschen Team. Canadier-Weltmeisterin Herzog ist kaum mehr aus der Weltspitze wegzudenken, Funk liefert ebenfalls konstant. Auch Tasiadis konnte in diesem Jahr an die Leistung anknüpfen, die ihm 2012 in London Olympia-Silber beschert hatte.

Wer sind die Topfavoriten?

Aus deutscher Sicht gehören neben Brendel auch der Kajak-Vierer um Oldie Ronald Rauhe und das "Generationen-Boot" mit Max Hoff/Jacob Schopf zu den größten Goldhoffnungen. Brendel ist sowohl im Zweier mit Partner Tim Hecker Favorit als auch im Einer. Im Einzelrennen steht auch sein möglicher Nachfolger Conrad Scheibner als Konkurrent mit an der Startlinie.

Im Kanu-Slalom gehören Tasiadis, Funk und Herzog aus deutscher Sicht zu den Mitfavoriten. Im Blickpunkt steht zudem bei den Frauen die starke Australierin Jessica Fox.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Bei den Rennkanuten könnte die Stimmung kaum besser sein. Das DKV-Team beeindruckte bei den beiden Wettkämpfen in diesem Jahr mit etlichen Siegen und Podestplätzen. Die Corona-Pandemie hinterließ offenbar keine großen Probleme - die Form stimmt.

Foto: AP/MARK BAKER 23 Bilder Die erfolgreichsten Sportler bei Olympischen Sommerspielen aller Zeiten

Auch im Slalom sind die Beteiligten sehr optimistisch. Bei der Generalprobe landeten Tasiadis und Funk auf Platz zwei beim Heim-Weltcup - Herzog sicherte sich sogar den Sieg. Die Erfolge gaben reichlich Selbstvertrauen. Einzig Aigner fährt noch etwas hinterher.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

In der zweiten Olympia-Woche übernimmt der Kanu-Rennsport den Hafen von Tokio. Am 3., 5. und 7. August fallen die Entscheidungen.

Im Kanu-Slalom kämpfen die deutschen Athletinnen und Athleten vom 25. bis zum 30. Juli um die Medaillen.

Was noch zu sagen wäre ...

"Wenn das Rennen gelaufen ist, werde ich wahrscheinlich nicht mehr Herr meiner Gefühle sein. Dann muss ich mich auch nicht mehr bremsen." (Ronald Rauhe mit Blick auf sein bevorstehendes Karriereende)

Wie lief es 2016 in Rio?

Sieben Medaillen holten die deutschen Kanutinnen und Kanuten in Rio. Viermal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze - allein Brendel gewann im Einer und im Zweier.

Im Slalom schrammten die deutschen Athleten in Rio mehrmals knapp am Podest vorbei - sowohl Tasiadis als auch Aigner und der inzwischen nicht mehr olympische Zweier-Canadier.

Wo sind die Kanu-Wettbewerbe im TV und Live-Stream zu sehen?

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Paris (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt. Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream.

Das deutsche Aufgebot:

Kanu-Rennsport (17)

Männer (9): Sebastian Brendel (Canadier/Potsdam), Tim Hecker (Canadier/Berlin), Max Hoff (Kajak/Essen), Max Lemke (Kajak/Potsdam), Tom Liebscher (Kajak/Dresden), Ronald Rauhe (Kajak/Potsdam), Max Rendschmidt (Kajak/Essen), Conrad Scheibner (Canadier/Berlin), Jacob Schopf (Kajak/Potsdam)

Frauen (8): Caroline Arft (Kajak/Essen), Sarah Brüßler (Kajak/Karlsruhe), Tina Dietze (Kajak/Leipzig), Melanie Gebhardt (Kajak/Leipzig), Jule Hake (Kajak/Lünen), Sabrina Hering-Pradler (Kajak/Hannover), Lisa Jahn (Canadier/Berlin), Sophie Koch (Canadier/Karlsruhe)

Slalom (4)

Männer (2): Hannes Aigner (Kajak/Augsburg), Sideris Tasiadis (Canadier/Augsburg)

Frauen (2): Ricarda Funk (Kajak/Bad Kreuznach), Andrea Herzog (Canadier/Meißen)

(cma/sid)