Tokio 2021 : So läuft Segeln bei Olympia ab

Segler fahren bei einer Regatta auf der Ostsee. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Düsseldorf Philipp Buhl gewann Anfang 2020 den ersten deutschen WM-Titel in einer olympischen Segel-Disziplin seit 20 Jahren. Auch bei den Olympischen Spielen ist eine Medaille das erklärte Ziel.

Seit wann gibt es Segeln bei Olympischen Spielen?

Segeln ist seit den Olympischen Spielen 1900 in Paris Teil des Programms. Vier Jahre zuvor fielen die geplanten Wettfahrten der Witterung zum Opfer. Nur 1904 in St. Louis verzichteten die Veranstalter auf die Sportart.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

In insgesamt acht Klassen fallen vom 25. Juli bis zum 4. August vor Enoshima zehn Entscheidungen. Das Programm hat sich im Vergleich mit Rio 2016 nicht verändert, auch der Mixed-Wettbewerb im Nacra17-Katamaran findet erneut statt.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Neben Weltmeister Philipp Buhl (Laser) und den Rio-Bronzemedaillengewinnern Erik Heil/Thomas Plößel (49er) erhielten auch Tina Lutz/Susann Beucke (49erFX), Luise Wanser/Anastasiya Winkel (470er), Svenja Weger (Laser Radial) und das Nacra17-Team Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer grünes Licht vom DOSB.

Wie sind die Medaillenchancen?

Buhl hat sich wie vor den Sommerspielen in Rio in der Weltspitze etabliert - diesmal soll deutlich mehr rausspringen als ein enttäuschender Rang 14. Der Athlet aus Sonthofen segelte Anfang 2020 zum ersten deutschen WM-Titel in einer olympischen Disziplin seit 20 Jahren. Heil/Plößel haben schon gezeigt, dass sie im Zeichen der Ringe zu Topleistungen fähig sind und auch Lutz/Beucke wollen angreifen.

Wer sind die Topfavoriten?

Vor allem Robert Scheidt sticht ins Auge. Der Brasilianer ist mit zwei Goldmedaillen (Atlanta 1996, Athen 2004) und mit insgesamt fünf Mal Edelmetall einer der erfolgreichsten Olympia-Segler der Geschichte. Nach Rang vier in Rio hatte er eigentlich seine Karriere beendet, geht mit nun 48 Jahren aber im Laser einmal mehr auf Medaillenjagd. Hingucker in der Starboot-Klasse sind die beiden Neuseeländer Peter Burling und Blair Tuke.

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Optimistisch. 2016 reichte es für eine Bronzemedaille von Heil/Plößel, diesmal könnte für den Deutschen Segler-Verband (DSV) noch mehr gehen. Und die deutschen Anhänger der Sportart verbinden mit Enoshima ohnehin gute Erinnerungen: 1964 segelte Willi Kuhweide in dem Revier zum Gold-Coup.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Vom 31. Juli bis 4. August werden die Medaillen-Rennen stattfinden. Pro Tag wird es dann zwei Entscheidungen geben.

Was noch zu sagen wäre ...

"Ich möchte eine Medaille gewinnen. Das ist mein Ziel. Der WM-Sieg hat mich auf dem Weg dahin ruhiger, aber nicht weniger entschlossen werden lassen." (Philipp Buhl)

Wie lief es 2016 in Rio?

Am letzten Tag der Segelwettbewerbe 2016 in Rio sorgten Erik Heil und Thomas Plößel für ein Happy End: In einem Finalthriller der Skiff-Segler holte das Duo Bronze und damit die einzige deutsche Segel-Medaille in Brasilien.

Das deutsche Aufgebot:

Männer (4): Philipp Buhl (Laser/Immenstadt), Erik Heil (49er/Hamburg), Paul Kohlhoff (Nacra 17/Kiel), Thomas Plößel (49er/Hamburg)

Frauen (6): Susann Beucke (49erFX/Hannover), Tina Lutz (49erFX/Prien), Alica Stuhlemmer (Nacra 17/Kiel), Luise Wanser (470er/Hammburg), Svenja Weger (Laser Radial/Potsdam), Anastasiya Winkel (470er/Hamburg)

Wo ist Segeln im TV und Live-Stream zu sehen?

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Paris (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt. Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream.

(cma/SID)