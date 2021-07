Olympia 2021 : So läuft der Triathlon bei den Olympischen Spielen ab

Laura Lindemann wurde vier Mal, hier 2019, deutsche Meisterin über die Triathlon-Sprintdistanz. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Tokio Im Triathlon gehören die deutschen Athletinnen und Athleten nicht zu den Top-Favoriten. Laura Lindemann könnte aber eine Medaille holen. Bei der Sprint-EM im Juni gewann sie den Titel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit wann gibt es Triathlon bei Olympischen Spielen?

Bei den Sommerspielen 2000 im australischen Sydney feierte Triathlon seine Olympiapremiere. Seither spricht man bei Rennen über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen auch von der "olympischen Distanz".

Foto: dpa/Soeren Stache 12 Bilder Deutschlands Medaillenhoffnungen für Tokio

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Drei - Frauen und Männer kämpfen jeweils in einem Rennen um Gold. Zudem gibt es erstmals bei den Spielen einen Mixed-Wettbewerb.

Welche Deutschen sind qualifiziert?

Die frisch gekürte Sprint-Europameisterin Laura Lindemann (Potsdam) und Jonas Schomburg (Hannover) hatten sich bereits 2019 ihr Ticket bei einem olympischen Testevent in Tokio gesichert. Anabel Knoll (Ingolstadt) und Justus Nieschlag (Lehrte) setzten sich Ende Mai beim DTU-internen Qualifikationswettkampf in Kienbaum durch. Lindemann hat aus dem Aufgebot als Einzige bereits Olympia-Erfahrung. Sie startete bei den Spielen 2016 in Rio. Als Ersatzleute wurden Jonas Breinlinger und Lena Meißner nominiert.

Wie stehen die Medaillenchancen?

Sie sind nicht aussichtslos. Lindemann hat sich trotz ihrer Corona-Erkrankung Anfang des Jahres bei der Sprint-EM Ende Juni in Kitzbühel den Titel gesichert und ihre ansprechende Form unter Beweis gestellt. Zudem gewann sie mit dem Mixed-Team die Silbermedaille.

Foto: dpa/Britta Pedersen 7 Bilder Die Deutschen mit den meisten Teilnahmen bei Olympia

Wer sind die Topfavoriten?

Das ist schwer einzuschätzen. Die Coronapandemie hat auch im Triathlon zu zahlreichen Renn-Absagen geführt. Bei den Männern sollte man aber vor allem Vincent Luis, Kurzdistanz-Weltmeister 2019 und 2020, auf der Rechnung haben. Im Jahr 2020 entschied der Franzosen alle Kurz- und Sprintdistanzrennen, bei denen er angetreten war, für sich. Bei den Frauen zählt Katie Zaferes (USA) zu den Topfavoritinnen.

Foto: AP/MARK BAKER 23 Bilder Die erfolgreichsten Sportler bei Olympischen Sommerspielen aller Zeiten

Wie ist die Stimmung im deutschen Team?

Nach den Erfolgen bei der Sprint-EM ist die Stimmung durchaus optimistisch. Durch den internen Wettkampf in Kienbaum wollte die DTU zudem sicherstellen, das beste Team nach Olympia zu schicken. "Wir freuen uns alle, dass es bald losgeht", sagte DTU-Sportdirektor Jörg Büdner.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Schon ziemlich zu Beginn der Spiele. Die Männer treten am 26. Juli an, einen Tag später folgt das Frauen-Rennen. Der Mixed-Wettbewerb steigt am 31. Juli.

Was noch zu sagen wäre ...

"Das Ziel für Tokio hat sich nicht verändert. Ich will nach wie vor eine Medaille. Das ist mein Traum, dafür tue ich immer noch alles" (Laura Lindemann im Gespräch mit dem SID)

Wie lief es 2016 in Rio?

Enttäuschend. Anne Haug verfehlte die erhoffte Medaille deutlich und landete auf Rang 36. Auch Lindemann verpasste als 28. die angestrebte Top-10-Platzierung klar. Bei den Männern war kein DTU-Athlet angetreten.

Wo ist der Triathlon im TV und Live-Stream zu sehen?

Die Rechte für die Olympischen Spiele hat sich das Unternehmen Discovery gesichert, zu dem der Sender Eurosport gehört. Nicht nur für Tokio, sondern auch für die Spiele in Peking (2022) und Paris (2024). Eurosport überträgt manche Wettkämpfe live im Free-TV, andere nur im Livestream. Der Stream ist auch über die Plattform Dazn empfangbar, die Eurosport in ihrem Programm zeigt. Lange Zeit war unklar, ob die Olympischen Spiele überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen laufen. Doch auch ARD und ZDF dürfen von den Olympischen Sommerspielen in Tokio berichten. Sie zeigen viele Sportarten live und auf ihren Internetseiten im Stream.

(cma/SID)