Erste Medaille für die deutschen Kanuten : Brendel und Hecker nach hartem Kampf zu Bronze

Tokio Erste Medaille für die deutschen Kanuten bei den Olympischen Spielen in Tokio: Das Duo Sebastian Brendel/Tim Hecker paddelt im Canadier-Zweier zu Bronze. Nur die Starter aus Kuba und China waren schneller.

Bronzener Auftakt für den Canadier-König: Sebastian Brendel hat den deutschen Rennsport-Kanuten mit seinem Partner Tim Hecker im Zweier gleich am ersten Finaltag die erhoffte erste Medaille beschert. Das Duo aus Potsdam und Berlin paddelte im Finale über 1000 m aufs Podest, verpasste aber trotz beherzten Endspurts knapp den großen Wurf. Die Enttäuschung bei Brendel nach seinem verpassten vierten olympischen Gold-Coup hielt sich aber in Grenzen - der Stolz überwog.

"Wir sind echt glücklich mit der Bronzemedaille. Unser Rennen war stark, wir haben das umgesetzt, was wir wollten", sagte der 33-Jährige: "Nichtsdestotrotz würden wir auch gerne ganz oben stehen." In Rio hatte Brendel im C2 mit seinem damaligen Partner Jan Vandrey die Goldmedaille gewonnen.

Noch deutlich knapper war es für Schopf - für ihn wurde das erste Olympia-Finale zum kleinen Drama. Der 22-Jährige verpatzte den Start, arbeitete sich im Rennverlauf aber immer näher an die Medaillenränge. Doch im Fotofinish hatte der Portugiese Fernando Pimenta das bessere Ende im Rennen um Rang drei. Gold ging an den Ungarn Balint Korpasz, Silber holte dessen Landsmann Adam Varga.

Für den dreimaligen Olympiasieger Brendel ist es nach Gold in London 2012 und dem doppelten Triumph in Rio die vierte Olympia-Medaille. Im Einer hofft der "Canadier-König" ab Freitag ebenfalls auf einen Erfolg. Brendel könnte als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger im C1 werden.

In Rio hatten die deutschen Kanuten viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen. Ein ähnliches Ergebnis soll auch in Japan her. Es gehe vor allem um "hochwertige Medaillen, wir wollen auf Gold gehen", kündigte DKV-Sportdirektor Jens Kahl an. Am ersten Finaltag ging dieser Plan noch nicht auf.