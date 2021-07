Nach schwerer Trainingsverletzung : Kubanische Hammerwerferin Osorio ist verstorben

Havanna Die Leichtathleten erreicht eine Schock-Mitteilung aus Kuba: Die Hammerwerferin Alegna Osorio ist einer schweren Verletzung aus dem Training erlegen.

Die kubanische Hammerwerferin Alegna Osorio ist an den Folgen eines schweren Trainingsunfalls gestorben. Nach übereinstimmenden Medienberichten ereignete sich der Vorfall bereits im April in Havanna .

In Tokio war die Betroffenheit bei den Hammerwerferinnen groß. Auf Twitter zeigte sich die US-Amerikanerin Gwen Berry schockiert: „Ich sende in diese Zeit Liebe an ihre Familie. Das ist so traurig.“