Erste Judo-Medaille : Judoka Trippel gewinnt Silber - Scoccimarro verpasst Bronze

Tokio Judoka Eduard Trippel hat bei den Olympischen Sommerspielen überraschend die Silbermedaille gewonnen. Im Finale verlor er zwar – die Freude war dennoch groß.

"Ich war nach dem Halbfinale schon so froh", sagte Trippel nach seiner bärenstarken Olympia-Premiere in Tokio gelöst. Erst im Finale der Klasse bis 90 kg musste er sich dem georgischen Europameister Lascha Bekauri geschlagen geben und holte damit die erste deutsche Männermedaille im Judo seit Ole Bischof 2012 in London.