Trainer flippt aus : Jubel-Video von Titmus-Coach wird zum Hit nach Schwimm-Spektakel

Tokio Das Schwimm-Spektakel zwischen Ariarne Titmus und Katie Ledecky hat den Trainer der Australierin richtig in Wallung gebracht. Das Video seiner Jubelarie wird zum Hit im Internet.

Viel ausgelassener kann man seine Freude nicht zeigen: Nach dem Olympiasieg der Australierin Ariarne Titmus im Schwimm-Rennen über 400 Meter Freistil flippte deren Trainer Dean Boxall völlig aus. Der Coach stürmte brüllend über den Tribünengang im Tokyo Aquatics Centre und rüttelte an der Absperrung. Videos der Aktion machte schon wenige Minuten nach dem Rennen am Montag im Internet die Runde. Auch in der Halle in der japanischen Hauptstadt wurde die Szene auf den großen Videowänden immer wieder gezeigt.