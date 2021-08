Bolts Nachfolger : Italiener Jacobs sprintet zum Sensationsgold über 100 Meter

Tokio Dreimal nacheinander hat sich Usain Bolt Olympia-Gold über die 100 und 200 Meter geschnappt. Nach dem Rücktritt des Jamaikaners geht es in Tokio um die Nachfolge. Der Olympiasieger über die kürzere Sprintdistanz kommt völlig überraschend aus Italien.

Lamont Marcell Jacobs war nicht aufzuhalten. Mit einem überragenden Finish setzte sich der Italiener erst die Sprintkrone von Usain Bolt auf - und rannte danach einfach weiter. Bis in die Arme von Hochspringer Gianmarco Tamberi, der gerade Gold im Hochsprung für die Azzuri gewonnen hatte. Beide hüpften wie wild über die Bahn im Olympiastadion und konnten ihr Glück kaum fassen an diesem magischen Abend in Tokio.