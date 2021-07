Tokio Das Olympische Motto hat einen Zusatz bekommen. Künftig wird es nicht nur „schneller, höher, stärker“ heißen, sondern noch um das Wort „gemeinsam“ ergänzt werden.

"Das ist ein Meilenstein in unserer Entwicklung und setzt ein klares Zeichen. Mit der Agenda 2020+5 setzen wir unseren Fokus auf Solidarität - und das ist was 'Zusammen' ausdrückt", sagte Bach am ersten Tag der Session in Tokio.