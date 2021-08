Tokio 2021 : Im Becken, am Bogen, auf dem Feld – Liebespaare bei Olympia

Tokio Bei den Olympischen Spielen in Tokio gibt es unter den Sportlern zahlreiche Liebespaare, auch im deutschen Team. Das „Power Couple“ bei der diesjährigen Ausgabe kommt allerdings aus den USA.

Na gut, das bekannteste Liebespaar im deutschen Schwimmsport waren Britta Steffen und Paul Biedermann . Aber auch Florian Wellbrock und Sarah Köhler haben es schon zu beachtlicher Prominenz gebracht. In Tokio holten beide im Becken jeweils Bronze, danach trennten sich erstmal die Wege: Köhler war fertig und musste abreisen, für Wellbrock geht es am Donnerstag noch um Freiwasser-Gold. Als Duo in der Schwimmhalle wollen die beiden Magdeburger sich aber ohnehin nicht präsentieren. "Wir sind zwei Einzelsportler - und als solche wollen wir auch wahrgenommen werden", sagte Köhler dem SID: "Wir sind nicht darauf aus, uns zu verstecken, aber wir treten nicht im Doppelpack auf."

Gleich auf der Eröffnungsfeier schoss Christopher Rühr ein Selfie mit seiner Freundin und schickte es via Instagram um die Welt. "Das Größte!", schrieb er drunter, und er meinte: Nike Lorenz und die Olympischen Spiele. Das Paar lebt zusammen in einer Hockey-WG, beide spielen für Rot-Weiss Köln - und bei Olympia ganz schön prominente Rollen. Lorenz führte die Frauen erstmals als alleinige Kapitänin aufs Feld, Rühr glänzte als Torschütze gegen Kanada (7:1) und Großbritannien (5:1). Am Montag allerdings endete für Lorenz die Reise, die "Danas" scheiterten im Viertelfinale an Argentinien (0:3). Rühr darf dagegen noch eine Weile bleiben, denn die Männer, die ebenfalls auf die Südamerikaner trafen, gwannen mit 3:1 und stehen am Dienstag im Halbfinale gegen Australien.