Vor Beachvolleyball-Start : Gruppengegner von Ludwig und Kozuch verpassen Olympia wegen Corona

Tokio Ein positiver Corona-Test wirkt sich nun auch auf deutsche Starterinnen aus. Das tschechische Beachvolleyball-Duo Barbora Hermannova/Marketa Slukova, das in der Vorrunde auf Laura Ludwig und Margareta Kozuch hätte treffen sollen, kann nicht an den Spielen teilnehmen.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben bei den Olympischen Spielen in Japan einen Sieg in der Vorrunde bereits sicher und müssen nur zu zwei Partien antreten. Das tschechische Duo Barbora Hermannova/Marketa Slukova kann wegen des positiven Corona-Tests bei Slukova nicht teilnehmen und bekommt alle Partien mit einem „DNS“ für „Did not start“ (nicht angetreten) gewertet. Das teilten die Organisatoren des olympischen Beachvolleyball-Turniers in Tokio am Freitag mit. Die Partie Ludwig/Kozuch gegen Hermannova/Slukova wäre die letzte Vorrundenpartie in Gruppe F am 28. Juli gewesen - bei einem Einzug ins Achtelfinale hat das deutsche Duo also eine lange Pause.