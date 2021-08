„Hatten uns viel mehr erhofft“ : Durststrecke der Springreiter geht weiter

Tokio Auch Daniel Deußer hat den deutschen Springreitern nicht die erste Olympia-Einzelmedaille seit Athen 2004 bescheren können. Im Nationenpreis geht es nun um Wiedergutmachung.

Dass nur ein enttäuschender 18. Platz heraussprang, habe mit dem Druck als Nummer eins der Welt aber gar nichts zu tun gehabt, versicherte Deußer. "Es ist so oder so enttäuschend, gar nicht wegen meiner Weltranglistenposition", sagte der 39-Jährige und suchte den Fehler bei sich selbst: "Das Pferd hat sich toll angefühlt, ich muss einfach besser reiten."

In der Qualifikation hatte er das noch mit Bravour getan. Da in Christian Ahlmann und Weltmeisterin Simone Blum zwei Weltklasse-Reiter fehlten, war der 39-Jährige als heißestes deutsches Eisen nach Tokio geflogen - und nachdem Andre Thieme und Christian Kukuk schon in der Qualifikation gepatzt hatten, war er auch das einzige in der Medaillenentscheidung.

In der gewann dann der britische Topfavorit Ben Maher auf Explosion Gold vor dem Schweden Peder Fredricsson mit All In und Maikel van Vleuten (Niederlande) mit Beauville. Schon in der Team-Entscheidung am Samstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) will die deutsche Equipe aber wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden, Edelmetall ist das erklärte Ziel.