339 Entscheidungen in Tokio : Das sind die Höhepunkte bei den Olympischen Spielen in Tokio

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 20 Bilder Das sind die Höhepunkte bei Olympia

Tokio Bei den Olympischen Spielen gibt es zahlreiche Highlights aus deutscher Sicht, von Schwimm-Hoffnungen bis zu Gold-Sammlungen im Reiten. Eine Sportart startet sogar schon vor der Eröffnung.

Die Olympischen Spiele in Tokio gehen mit einem Rekordprogramm an den Start. In 33 Sportarten werden 339 Entscheidungen fallen. Das sind noch einmal 33 Wettbewerbe mehr als 2016 in Rio de Janeiro.

Schon vor dem eigentlichen Olympia-Start gibt es ein erstes Highlight: Am 22. Juli, einen Tag vor der Eröffnungsfeier, steht die Neuauflage des olympischen Fußball-Finals von 2016 an: Die dezimierte Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz trifft auf Brasilien. In den Tagen danach starten auch die Handballer und die Basketballer in ihre Turniere.

Dressurreiterin Isabell Werth versucht in Tokio, ihre Goldmedaillen-Sammlung weiter auszubauen: Zunächst hat sie dazu im Dressur-Team die Chance und einen Tag darauf im Einzel-Finale. Schwimmer Florian Wellbrock geht in mehreren Wettkämpfen an den Start, das erste Mal kämpft er am 29. Juli über 800 Meter Freistil um eine Medaille. Einen Tag darauf gibt es eine weitere Gold-Hoffnung auf dem Wasser, wenn der traditionell erfolgreiche deutsche Ruder-Achter an den Start geht.

Am 2. August peilt Vielseitigkeitsreiter Michael Jung den Gold-Hattrick an: Schon 2012 und 2016 wurde er Olympiasieger. In der Leichtathletik greift Weltmeisterin Malaika Mihambo im Weitsprung nach Gold. Auch die erfolgreichen Rennkanuten um Sebastian Brendel wollen wieder Medaillen holen. Am 5. August geht Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul an den Start. Einen Tag später könnte Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch im Finale stehen.

Kurz vor dem Ende der Olympischen Spiele finden die Endspiele im Fußball, Basketball und Handball statt: Sind die deutschen Teams dann noch dabei? Außerdem gibt es weitere Leichtathletik-Wettkämpfe. Im Speerwurf ist Johannes Vetter der Top-Favorit auf Gold.

Am letzten Tag könnten Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich im Bahnrad für einen goldenen Abschluss sorgen. Außerdem wird der Marathon gelaufen. Am Abend des 8. August enden die Sommerspiele mit der Schlussfeier im Olympiastadion.

(cma/dpa)