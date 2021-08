Bereits in den Rennen zuvor hatte der Vierer jeweils Bestmarken gesetzt. Sage und schreibe drei Weltrekorde stellten die deutschen Frauen damit binnen 25 Stunden auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf der Sibirischen Fichte auf. Einen in der Qualifikation am Montag, einen im Vorlauf am Dienstag und einen weiteren im Finale.