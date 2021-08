Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Die Ringerin Aline Rotter-Focken hat eine Medaille sicher. Foto: AP/Aaron Favila

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Es war ein spektakulärer Sonntag bei den Olympischen Spielen in Tokio – auch aus deutscher Sicht. Tennis-Profi Alexander Zverev holte Gold, Florian Wellbrock Bronze. Im Olympiastadion gab es derweil eine verrückte halbe Stunde bei den Leichtathleten. Alle wichtigen Meldungen des Tages im Überblick.

Zverev souverän zu Gold

Kostenpflichtiger Inhalt Am Ziel seiner Träume, mit der Goldmedaille um den Hals, blickte Alexander Zverev ergriffen in den Abendhimmel von Tokio. Mit feuchten Augen lauschte der Tennisstar der deutschen Nationalhymne. "Ich kann das mit nichts vergleichen", sagte Zverev überwältigt, "was Größeres kann man im Sport nicht erreichen." 6:3, 6:1 - Finalgegner Karen Chatschanow (ROC) war chancenlos. Das einzige deutsche Olympiagold im Einzel hatte 1988 in Seoul Steffi Graf gewonnen. "Dein größter Erfolg (bis jetzt), genieße den Moment und lass dich von ganz Deutschland feiern", schrieb Boris Becker bei Instagram.

Immerhin Bronze

Ein bisschen neidisch blickte Florian Wellbrock auf Robert Finke. Der Shooting-Star aus den USA erhielt das Gold, das der Doppel-Weltmeister im Visier gehabt hatte. Wellbrock applaudierte höflich - und reichte sein Bronze danach an seine Verlobte Sarah Köhler weiter. "Natürlich war irgendwo Gold anvisiert", gab der Magdeburger nach dem Finale über 1500 m Freistil zu. Bronze sei eine Erleichterung, das schon, "aber man will natürlich immer irgendwie höher, weiter und mehr."

Der Traum lebt

Seine Jungs hätten "ein breites Grinsen im Gesicht, wenn die keine Ohren hätten, dann würden sie im Kreis lachen", sagte Hockey-Bundestrainer Kais al Saadi nach dem Halbfinaleinzug der deutschen Männer. Der Grund zur Freude war sehr ansehnlich: Durch ein überzeugendes 3:1 (1:0) entzauberten die deutschen Männer immerhin den Olympiasieger von Rio: Argentinien. Dass am Dienstag im Weltranglistenersten Australien der Topfavorit wartet? Egal! Jetzt", sagte al Saadi, "kann auch Taka-Tuka-Land kommen, es ist uns nicht wichtig."

Handballer auf Kurs

Alfred Gislason atmete kräftig durch, dann klatschte der Bundestrainer erkennbar erleichtert seine Spieler ab. Die deutschen Handballer haben ihre Pflicht erfüllt, nach einem etwas wackeligen 29:25 gegen Brasilien steht die DHB-Auswahl im Viertelfinale und darf somit weiter von einer Medaille träumen. "Der Traum, ins Halbfinale zu kommen, bleibt. Wir wissen, dass wir da einen konstanteren Handball spielen müssen, als wir es heute gemacht haben. Wir werden da alles reinlegen", sagte Gislason. Gegner am Dienstag ist Afrikameister Ägypten.

Historische Medaille

Aline Rotter-Focken hatte ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle. Unter Freudentränen schleppte sich die Ringerin mit blauen Flecken am ganzen Körper und völlig Ex-Weltmeisterin von der Matte - auf der sie am Montag den ganz großen Triumph feiern kann: Silber und damit die erste Medaille einer deutschen Ringerin ist ihr sicher, Gold möglich. "Ich glaube daran, dass ich es schaffen kann", sagte sie. Gegnerin ist die fünfmalige Weltmeisterin Adeline Gray (USA).

Bolt-Nachfolger kommt aus Italien

Erst Fußball-Europameister, und jetzt das: Ein Olympiasieger über 100 m aus Italien. Ach ja, dann ein Olympiasieger im Hochsprung aus Italien gleich noch dazu! Lamont Marcell Jacobs, geboren in El Paso/Texas, seit Kleinkindertagen aber wieder in der Heimat seiner Mutter lebend, krönte sich mit Europarekord (9,80) zum Nachfolger von Usain Bolt. Den sensationellen Sieg feierte er mit seinem Landsmann Gianmarco Tamberini: Der hatte kurz zuvor gemeinsam mit Weltmeister Mutaz Essa Barshim aus Katar Gold im Hochsprung gewonnen.

Mit Weltrekord zu Gold

Dreispringerin Yulimar Rojas hat mit Weltrekord (15,67) das erste Olympia-Gold in der Leichtathletik für Venezuela gewonnen - und ihre Landsleute konnten doch noch vor dem Fernseher mitjubeln. Das TV-Signal in dem südamerikanischen Land war erst unmittelbar vor Beginn der Olympischen Spiele freigeschaltet worden, nachdem die USA die letzte Rate der Zahlungen an die Vermarkter aufgrund der verhängten Wirtschaftssanktionen zunächst blockiert hatten.

Doppel-Gold im Hochsprung

Novum im Hochsprung: Erstmals gibt es in der klassischen Disziplin zwei Olympiasieger. Der Italiener Gianmarco Tamberi und Weltmeister Mutaz Essa Barshim bekommen beide die Goldmedaille.

Pferd verstirbt nach Geländeritt

Die Geländeprüfung in der Vielseitigkeit ist vom Tod eines Pferdes überschattet worden. Der 14-jährige Wallach Jet Set des Schweizers Robin Godel musste am Sonntag eingeschläfert werden, wie die Veranstalter wenige Stunden nach dem Wettkampf mitteilten.

Belarus-Athletin Opfer von Kidnapping

Eine Athletin aus Belarus sollte scheinbar mit Gewalt aus Tokio zurück ins Heimatland gebracht werden, weil sie das nationale olympische Komitee kritisiert hatte. Nun will sie Asyl in Österreich beantragen und bittet das IOC um Hilfe.

