Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Der Kajak-Vierer mit Ronald Rauhe (l) und Max Rendschmidt holte einen Tag vor der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio das zehnte deutsche Gold. Foto: AFP/PHILIP FONG

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kajak-Vierer mit Ronald Rauhe holt einen Tag vor der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio das zehnte deutsche Gold. Andere Hoffungen erfüllen sich nicht. Das gilt vor allem für Speerwerfer Johannes Vetter. Das Reit-Drama beim Fünfkampf hat Folgen. Unsere Zusammenfassung des Tages.

Gold für Kajak-Vierer der Männer

Der deutsche Kajak-Vierer hat den vorletzten Wettkampftag der Olympischen Spiele für das deutsche Team in Tokio vergoldet. In seinem letzten großen Rennen gelang Ronald Rauhe gemeinsam mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher und Max Lemke am Samstag mit dem Olympiasieg der glänzende Abschluss seiner über 20 Jahre währenden Laufbahn. Am Sonntag führt der 39-Jährige bei der Schlussfeier als Fahnenträger die deutsche Mannschaft an. „Die Fahne aus dem Stadion zu tragen, ist die Krönung meiner Karriere“, sagte er.

Reit-Drama beim Fünfkampf hat Folgen

Die verstörenden Bilder vom Reit-Drama um Annika Schleu am Vortag beim Modernen Fünfkampf wirkten auch am Samstag nach. Der Weltverband im Modernen Fünfkampf schloss Bundestrainerin Kim Raisner wegen ihres Verhaltens in den umstrittenen Szenen von den Olympischen Spielen aus. Die Trainerin habe das Schleu zugeloste Pferd, das bei der Eingewöhnung völlig verunsichert und verängstigt war, anscheinend mit der Faust geschlagen, nannte die UIPM als Grund. Raisner hatte zudem Schleu aufgefordert, die Gerte gegen das Tier einzusetzen. Das Internationale Olympische Komitee begrüßte den Ausschluss Raisners.

Speerwurf-Desaster

Sportlich platzten am 15. Wettkampftag einige Medaillen-Träume. Speerwerfer Johannes Vetter war als Weltjahresbester und mit einer Serie von 19 Siegen nach Tokio gereist. Doch kam der 28-Jährige aus Offenburg mit der Anlage nicht zurecht und schied als Neunter vorzeitig aus.

Springreiter bleiben ohne Medaille

Lesen Sie auch Olympia-Liveblog : Brasiliens Fußballer verteidigen Gold gegen Spanien

Auch die Springreiter blieben wie schon im Einzel auch im Team-Wettbewerb ohne Medaille und wurden Neunte von zehn Equipen. Nach den vier Medaillen in der Dressur und in der Vielseitigkeit ist das eine große Enttäuschung. „Wir hatten uns mehr versprochen“, sagte Bundestrainer Otto Becker.

Brendel enttäuscht

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat auf seiner Paradestrecke eine Medaille deutlich verpasst. Der Potsdamer scheiterte im Einer über 1000 m als Siebter schon im Halbfinale. Brendel hatte 2012 und 2016 auf dieser Strecke Gold gewonnen. An ein Karriereende denke er noch nicht. Er hoffe, dass er den Sport noch ein bisschen machen kann. Ob es bis Paris 2024 reicht, wisse ich noch nicht.

Olympia-Aus nach Verletzung

Lesen Sie auch Zeitplan für Olympia : Wann bei den Olympischen Spielen welche Sportart stattfindet

Karate-Weltmeister Jonathan Horne wollte bei Olympia eine historische Medaille gewinnen. Doch der Traum platzt auf tragische Art. In seinem zweiten Vorrunden-Kampf beim Kumite verletzte sich der 32-Jährige fünf Sekunden vor Schluss am rechten Unterarm. Helfer eilten herbei und legten ihn auf eine Trage - das Olympia-Abenteuer des deutschen Goldkandidaten in Japans Kampfsporttempel Nippon Budokan war beendet, bevor es richtig begonnen hatte.

Klosterhalfen nach Platz acht „richtig stolz und glücklich“

Auch Konstanze Klosterhalfen blieb ohne Medaille. Trotzdem zeigte sie beim Olympia-Sieg der Niederländerin Sifan Hassan eine starke Leistung über die 10.000 Meter. Die deutsche Rekordhalterin aus Leverkusen blieb in 31:01,97 Minuten hauchdünn über ihrer nationalen Bestmark. „Achte - das macht mich richtig stolz und glücklich“, sagte Klosterhalfen im ZDF.

Gold verteidigt

Die brasilianischen Fußballer wiederholten ihren Sieg von Rio durch ein 2:1 gegen Spanien nach Verlängerung. Noch vor fünf Jahren stand die DFB-Auswahl im Finale und gewann Silber.

(dör/kron/old/stja/dpa/SID)