Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Das deutsche Judo-Team feiert die Bronze-Medaille. Foto: dpa/Friso Gentsch

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Die Judokas werden Dritte bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs. Mehr deutsche Medaillen kommen zum Auftakt des zweiten Olympia-Wochenendes in Tokio nicht hinzu. Eine gute Nachricht gibt es für Radprofi Simon Geschke. Und die schnellste Frau der Welt kommt aus Jamaika.

Dritte Medaille für die Judoka

Mit einem 4:2 über die Niederlande bescherte das Mixed-Team dem Deutschen Judo-Bund (DJB) die dritte Medaille zum Abschluss der Kämpfe in Tokio. Nach dem entscheidenden Punkt durch Sebastian Seidl gab es kein Halten mehr. "Wir haben dank unseres Teamspirit diese Medaille geholt", sagte Weltmeisterin Anna-Maria Wagner, die schon Einzel-Bronze gewonnen hatte - und von Seidl schlichtweg zum "Super Hero" erklärt wurde. Wagner hatte sich im Einzel am Ellenbogen verletzt, griff im Kampf um Bronze aber trotzdem ein.

Köhler enttäuscht im Schwimmbecken

Schwimmerin Sarah Köhler hat drei Tage nach Bronze über 1500 Meter über die 800-Meter-Distanz in 8:24,56 Minuten als Siebte deutlich einen Podestrang verpasst. Olympiasiegerin wurde die Amerikanerin Katie Ledecky. "Ich bin von Anfang an nicht mitgekommen", sagte Köhler.

Dressel mit Weltrekord

US-Star Caeleb Dressel gewann am vorletzten Tag der Beckenschwimm-Wettbewerbe in Weltrekordzeit Gold über 100 Meter Schmetterling. Dressel setzte sich im Tokyo Aquatics Centre in 49,45 Sekunden vor dem Ungarn Kristof Milak und dem Schweizer Noe Ponti durch. Der 24 Jahre alte Ausnahmesportler unterbot seine eigene Weltbestmarke von 2019 noch einmal um fünf Hundertstelsekunden. Die Mixed-Lagen-Staffel aus Großbritannien sorgte für den fünften Schwimm-Weltrekord in Tokio.

Klare Birne

Pünktlich zum Karriere-Höhepunkt sind die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler wieder topfit. Und zudem in Topform. "Wenn sie in der Birne klar bleiben", urteilte London-Olympiasieger Julius Brink am ARD-Mikrofon über die WM-Zweiten von 2019, dann "ist eine Medaille drin". Nach dem lockeren 2:0 gegen die Japaner Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori treffen Thole/Wickler im Achtelfinale am Montag (15.00 Uhr MESZ) auf die Weltranglisten-Vierten Jacob Gibb und Tri Bourne (USA).

Basketballer stehen im Viertelfinale

Bei der Vorstellung des US-Teams um NBA-Superstar Kevin Durant zückten Kapitän Robin Benzing und seine Mitspieler ihre Handys. Dabei war es am Ende weniger das Spektakel der US-Basketballer, das den Deutschen gefiel, vielmehr das nackte Ergebnis - 119:84 gegen Tschechien, heißt: Deutschland steht damit im Viertelfinale - erstmals seit Barcelona 1992. Das 76:89 der DBB-Auswahl im letzten Gruppenspiel gegen Australien fiel nicht ins Gewicht.

Die schnellste Frau der Welt

–Irgendwann in grauer Vorzeit (1988) ist Florence Griffith-Joyner, genannt Flo-Jo, Weltrekord über die 100 m gelaufen – 10,49. 33 Jahre später kam ihr Elaine Thompson-Herah so nahe wie keine Frau zuvor: Bei 0,6 m/s Gegenwind wiederholte sie in 10,61 Sekunden, also mit der zweitbesten je gelaufenen Zeit, ihren Sieg bei Olympia in Rio. Sie gewann klar vor ihren beiden Teamkolleginnen Shelly-Ann Fraser Price (10,74), die als erste Frau zum dritten Mal Gold über die 100 m hätte gewinnen können, und Shericka Jackson (10,76.).

Drama um Mixed-Staffel

Start, kein Start, Protest – und am Ende ein Sturz: Die deutsche Mixed-Staffel über die Stadionrunde hat einen kuriosen Tag mit mächtig Pech beendet. Polen schreibt derweil Olympia-Geschichte. Auch die anderen deutschen Leichtathleten blieben am Samstag hinter ihren Möglichkeiten zurück.

Djokovic bleibt ohne Medaille

Novak Djokovic kämpfte, zertrümmerte seinen Schläger und wehrte mit letzter Kraft Matchball um Matchball ab. Und dennoch schlich er ein weiteres Mal frustriert aus dem Ariake Coliseum. Nicht mal Bronze als Trostpreis holte sich der Tour-Dominator ab, im kleinen Finale unterlag er dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Zum Mixed-Match um Bronze trat er wegen einer Schulterverletzung gar nicht mehr an.

Doping-Sünder erwischt

Vor lauter Corona hätte man beinahe vergessen können, dass es noch ein anderes hässliches Virus namens Doping gibt. Tatsächlich wurden Topsprinterin Blessing Okagbare (Nigeria/Wachstumshormon) und Sprinter Mark Odhiambo (Kenia/Steroid) erwischt – und provisorisch gesperrt. Wenn einer bei Olympia dope, dann sei das so, als fahre man "mit dem Auto besoffen am Polizeirevier vorbei", sagte der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt.

Geschke darf nach Hause

Simon Geschke darf endlich nach Hause. Nach zwei negativen Corona-Tests endet die Olympia-Quarantäne des Radprofis vorzeitig. Er ist der bislang einzige deutsche Sportler, der bei Olympia positiv auf Corona getestet wurde.

