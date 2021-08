Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Goldmedaillengewinnerin Julia Krajewski aus Deutschland. Foto: dpa/Friso Gentsch

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Zweimal Gold und zweimal Silber: Die deutsche Mannschaft startet in Tokio erfolgreich in die zweite Olympia-Woche. Ringerin Rotter-Focken glückt Einmaliges, Reiterin Krajewski setzt eine imposante Serie fort. Die Leichtathleten bejubeln die erste Medaille. Unsere Zusammenfassung des Tages.

Historisches Gold (1)

Historisch war der Triumph von Rotter-Focken. Die frühere Weltmeisterin aus Krefeld krönte ich durch ein 7:3 gegen die favorisierte Amerikanerin Adeline Gray im letzten Kampf ihrer Karriere zur ersten deutschen Olympiasiegerin im Frauen-Ringen. Schon der Finaleinzug der Krefelderin war ein nie da gewesener Erfolg.

Historisches Gold (2)

Imposant ist die Siegesserie der Vielseitigkeitsreiter. Als letzte Starterin krönte die 32-jährige Krajewski aus Warendorf mit ihrer Stute Amande eine Aufholjagd nach Platz vier in der Dressur und einem makellosen Geländeritt mit zwei fehlerfreien Runden im Springen. Sie sicherte Deutschland das vierte Einzel-Gold in Serie nach Hinrich Romeike 2008 sowie Michael Jung 2012 und 2016 - allerdings als erste Frau. Zuvor hatte Krajewski mit der Mannschaft als Vierte eine Medaille verpasst.

Sensations-Silber

Überraschend Silber gewann die 28-jährige Pudenz mit der persönlichen Bestweite von 66,86 Metern. Das bedeutete die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin seit Gold von Ilke Wyludda 1996 in Atlanta. Olympiasiegerin im von einer rund einstündigen Regenunterbrechung beeinträchtigten Wettbewerb wurde die Amerikanerin Valarie Allman mit 68,98 Metern.

85-Tausendstel-Silber

Enttäuschungen

Athletin auf der Flucht

Am Tag eines Politkrimis um Leichtathletin Kristina Timanowskaja, die auf der Flucht vor dem Zorn des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko in Polens Botschaft ein humanitäres Visum erhielt, glückte dem deutschen Team nicht alles.

Transgender-Aus

Laurel Hubbard hat mit ihrer Teilnahme als erste offene transgender Athletin bei den Olympischen Spielen Geschichte geschrieben, eine Medaille jedoch klar verpasst. Die 43 Jahre alte Neuseeländerin kam im Superschwergewicht auf drei Fehlversuche im Reißen und schied damit vorzeitig aus. An der Teilnahme von Hubbard, die als Mann geboren wurde und 2012 ihr Geschlecht anpassen ließ, hatte es im Vorfeld neben großer Unterstützung auch Kritik wegen möglicher biologischer Vorteile gegeben.

Fußball-Frust

Megan Rapinoe zog genervt ihre Schienbeinschoner aus den Stutzen, Carli Lloyd hockte geschockt auf dem Rasen. Die Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA konnten das jähe Ende ihrer olympischen Gold-Mission im Halbfinale nicht fassen. "Es ist natürlich scheiße, man will nie verlieren. Vor allem nicht gegen Kanada und nicht so, wie wir gespielt haben", kritisierte Rapinoe nach dem 0:1 (0:0) gegen den nordamerikanischen Rivalen.

(dör/kron/old/dpa/SID)