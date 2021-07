Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Zuschauer winken mit deutschen Fahnen, während Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Goldmedaille eine Ehrenrunde dreht. Foto: dpa/Friso Gentsch

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Olympia-Aus für die Fußballer, aber ein kleiner Medaillenregen für die Dressurreiterinnen und Wassersportler. Auch im Judo wird über Edelmetall gejubelt. In Tokio muss sich der Deutsche Olympische Sportbund aber auch mit einem Rassismus-Vorfall beschäftigen.

Gold und Silber in der Dressur

Am Ende ihres großen Tages sprach die neue Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl der entthronten Isabell Werth ihren Dank aus. "Sie hat mich in der härtesten Zeit meiner Karriere aufgefangen, und ich danke ihr von Herzen", sagte Deutschlands neue Dressurkönigin: "Und ich schaue immer noch zu ihr auf." Isabell Werth holte Silber - und schickte ihr Traumpferd Bella Rose in Rente.

Botschaft an Britta

Als Sarah Köhler den olympische Knoten endlich durchschlagen hatte, schickte sie eine Botschaft an ihre Vorgängerin. "Die letzte Medaille war ja von Britta, an der Stelle ein Gruß nach Hause", sagte die 27-Jährige nach ihrem Bronze-Rennen von Tokio, mit dem sie die lange Durststrecke der deutschen Schwimmer beendet hatte. Erstmals seit Britta Steffens Doppel-Gold in Peking vor 13 Jahren gab es wieder Edelmetall.

Achterbahnfahrt im Wasser

Als die "3" aufleuchtete, prügelte Patrick Hausding wie ein Wilder auf das Wasser ein und stieß einen Urschrei aus. "Das war der krankeste Wettkampf meines Lebens", sagte der Rekord-Europameister nach dem Gewinn von Bronze im Synchronspringen vom 3-m-Brett. Partner Lars Rüdiger wähnte sich bei dem packenden Wettkampf in einem Vergnügungspark: "Das war eine verdammte Achterbahnfahrt."

Silberner Gewinner

Eduard Trippel fand sein Lächeln sofort wieder. Kurz nachdem der Judoka seinem Kontrahenten fair zur Goldmedaille gratuliert hatte, posierte er schon wieder breit grinsend für die Kameras. Der 24-Jährige hatte Silber gewonnen - und nicht etwa den Olympiasieg verloren. "Er war heute absolut genial", sagte Ole Bischof. Der Olympiasieger von 2008 hatte mit Silber 2012 die letzte deutsche Judo-Medaille gewonnen.

„Krebs“ stoppt Ruderer

Nur noch wenige Schläge waren es bis zum erhofften Silber, dann zerstörte ein "Krebs" kurz vor dem Ziel den großen Lebenstraum des Doppel-Vierers der Frauen. "Ich kann es nicht in Worte fassen", sagte Schlagfrau Frieda Hämmerling mit dicken Tränen in den Augen. Bugfrau Daniela Schultze hatte bei schwierigen Bedingungen mit der Medaille vor Augen die Kontrolle über ihre Skulls verloren - am Ende blieb nur Rang fünf.

Der doppelte Zverev

Am Ende eines langen, unerträglich schwülen Tennistages war die erste Chance dahin und Alexander Zverev ziemlich bedient. "Ich hatte den Traum, zwei Medaillen für Deutschland zu gewinnen, ich hoffe, dass ich es jetzt in einem Wettbewerb packen kann", sagte Zverev nach dem Olympia-Aus im Doppel mit Jan-Lennard Struff. Durch ein überzeugendes 6:4, 7:6 (7:5) über Nikolos Bassilaschwili aus Georgien hatte er zuvor das Viertelfinale des Einzel-Wettgewerbs erreicht.

Enttäuschte Fußballer

Max Kruse kauerte noch lange nach Spielende enttäuscht auf der Ersatzbank: Das schnelle Ende aller Medaillenträume hinterließ bei den Fußballern Frust und Wut. "Die Enttäuschung ist sehr groß, keiner von uns will nach Hause. Wir haben nichts erreicht", sagte Kruse, der für Olympia ein Comeback im DFB-Trikot gewagt hatte. Ein 1:1 (0:0) im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste war zu wenig, mit nur vier Punkten verpasste das arg dezimierte Kuntz-Team das Viertelfinale.

So nicht!

Die Außenmikrofone ertappten Patrick Moster auf frischer Tat. Laut und deutlich war die rassistische Entgleisung des Sportdirektors der deutschen Radfahrer zu verstehen - er muss deshalb trotz einer umgehenden Entschuldigung um seinen Job fürchten.

Ohrfeigen-Wettkampf

Nach dem "Kostenpflichtiger Inhalt Ohrfeigen-Aufwärmprogramm" von Judo-Bundestrainer Claudiu Pusa für seine Kämpferin Martyna Trajdos hat der Weltverband IJF reagiert und eine "ernste Verwarnung" wegen "schlechten Verhaltens während des Wettkampfes" ausgesprochen. Pusa hatte Trajdos vor ihrem ersten Kampf am Kragen gepackt und ihr zwei Ohrfeigen verpasst, Trajdos nickte zufrieden. "Das ist eben mein Ritual", schrieb sie bei Instagram. Weil die frühere WM-Dritte allerdings der Ungarin Szofi Ozbas unterlag, stellte sie sarkastisch fest: "Wahrscheinlich war es nicht hart genug."

Am Ziel vorbei

Nichts konnte Primoz Roglic aufhalten, nicht einmal die Ziellinie. Als der slowenische Radprofi am Fuß des Mount Fuji das olympische Zeitfahren nach 44,2 Kilometern als Schnellster beendete, strampelte er einfach weiter - so, als ginge es noch immer um wertvolle Sekunden im Kampf gegen die Uhr. Roglic hatte das Ziel schlicht und einfach übersehen. An seinem ersten Olympiasieg änderte das nichts.

