Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Frank Stäbler gewann Bronze im Ringen. Foto: AP/Aaron Favila

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Zu den sieben Medaillen vom Dienstag reichte es am Mittwoch für das Team Deutschland nicht, doch die beiden Bronze-Gewinner im Ringen sorgten trotzdem für tolle Geschichten. Im Tischtennis wird es zudem mindestens einmal weiteres Edelmetall geben, während an anderer Stelle noch der Wurm drin ist. Unsere Zusammenfassung des Tages.

Zweimal Bronze im Ringen

Aline Rotter-Focken kam auf der Tribüne gar nicht mehr aus dem Jubeln heraus. Erst machte Frank Stäbler seinen Frieden mit Olympia, dann legte Denis Kudla nach. Zweimal Bronze zum Gold für Rotter-Focken - auf den Ringermatten von Tokio wurden die deutschen Erwartungen weit übertroffen. Dabei sorgte Stäbler, der zum Abschluss seiner internationalen Karriere endlich die ersehnte Olympiamedaille gewann, für den emotionalen Höhepunkt. Dieses Bronze "ist für mich wie Gold", sagte er, "ich bin so stolz, dieses Gefühl wird mich den Rest meines Lebens erfüllen".

Tischtennis: Männer spielen um Gold, Frauen um Bronze

Die Frauen haben dagegen den erneuten Einzug ins Olympia-Finale erwartungsgemäß verpasst. Das Trio von Bundestrainerin Jie Schöpp unterlag dem Topfavoriten China in einer Neuauflage des Endspiels von 2016 mit 0:3. Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xiaona spielen somit am Donnerstag (4.00 MESZ) gegen Hongkong um Bronze. "0:3 - das ist kein Beinbruch. Das Spiel morgen zählt mehr als das Spiel heute", sagte Schöpp. Die Chancen auf Bronze, ergänzte sie, "stehen gut".

Beachvolleyball-Traum geplatzt

Clemens Wickler feuerte seine Kappe in den Sand, Julius Thole stemmte frustriert die Hände in die Hüften: Der olympische Medaillentraum der deutschen Beachvolleyballer ist im Viertelfinale geplatzt. In der Neuauflage des WM-Finals von 2019 verloren Thole/Wickler erneut gegen Oleg Stojanowski/Wjatscheslaw Krassilnikow aus Russland - mit 0:2 (16:21, 19:21). "Es ist extrem schade, so kurz vor dem Halbfinale auszuscheiden", sagte Wickler. "Natürlich auch ein bisschen Enttäuschung" sei dabei, "wir sind nicht ganz an unser Leistungsmaximum gekommen", ergänzte Thole.

Krause verpasst Medaille

Völlig entkräftet stützte sich Gesa Felicitas Krause auf ihren zitternden Beinen ab, sie atmete schwer und wischte sich die Spucke vom Mund. Sie hatte gekämpft und alles gegeben, doch der große Traum von einer Olympia-Medaille ging für den Hindernisstar nicht in Erfüllung. Einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag wurde Krause Fünfte. "Ich wollte unbedingt um die Medaillen kämpfen, das ist mir nicht gelungen", sagte Krause: "Natürlich ist da auch ein weinendes Auge mit dabei." Gold über die 3000 m Hindernis sicherte sich Peruth Chemutai aus Uganda.

Kaul muss Zehnkampf abbrechen

Niklas Kaul saß im Rollstuhl, das Gesicht in den Händen vergraben, die Schmerzen waren einfach zu groß - für den Zehnkampf-Weltmeister sind seine Medaillenträume dramatisch geplatzt. Wegen einer Fußverletzung musste der 23-Jährige im abschließenden 400-m-Lauf nach etwa der Hälfte des Rennens aufgeben, er wälzte sich auf dem Boden und wurde dann aus dem Stadion gefahren. Besonders bitter: Für den Mainzer schien zumindest Bronze in Reichweite.

Bei Johannes Vetter ist der Wurm drin

Ausgerechnet vor dem generalstabsmäßig geplanten Angriff auf das ersehnte Olympia-Gold herrscht bei Johannes Vetter große Ratlosigkeit. "Es ist, wie es ist. Ich kann es gerade nicht ändern und muss das Beste daraus machen", sagte er nach seiner Quali-Qual. Erst im letzten Versuch war ihm mit 85,64 m der direkten Einzug ins Finale am Samstag (13.00 Uhr MESZ) gelungen. "Seit den Wettkämpfen vor Olympia ist ein bisschen der Wurm drin", gestand Vetter.

Durststrecke der Springreiter setzt sich fort

Otto Becker zuckte kurz mit den Schultern, die Fortsetzung der Durststrecke für seine Springreiter wollte er aber überhaupt nicht schönreden. "Klar sind wir enttäuscht", sagte der Bundestrainer, ohne eine Miene zu verziehen: "Wir hatten uns viel mehr erhofft, keine Frage." Sein einziger Trumpf Daniel Deußer stach nicht - das Warten auf die erste Olympia-Einzelmedaille seit Athen 2004 geht weiter. In der Team-Entscheidung am Samstag (12.00 Uhr MESZ) will die deutsche Equipe wieder ein Wörtchen mitreden: Eine Medaille ist das erklärte Ziel.

Nächster Fabel-Weltrekord

14-jährige Stoephasius verpasst Finale nur knapp

Mutig gefahren, lange gezittert, knapp das Finale verpasst: Skateboard-Hoffnung Lilly Stoephasius, mit 14 Jahren die jüngste im deutschen Team, lieferte ein starkes Debüt auf der Olympia-Bühne ab, kam in der Disziplin "Park" nur knapp nicht in die Endausscheidung. Die 19 Jahre alte Sakura Yosozumi holte dort bereits das dritte Skate-Gold im dritten Wettbewerb für Japan - vor ihrer 12 Jahre alten Teamkollegin Kokona Hiraki und der 13 Jahre alten britischen Topfavoritin Sky Brown. Hiraki und Brown hätten die jüngsten Olympiasiegerinnen der Geschichte werden können.

(dör/kron/old/stja/dpa/SID)