Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Timo Boll, Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov holen Silber im Tischtennis. Foto: AP/Kin Cheung

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Eine silberne Überraschung, eine erwartete Niederlage und ein Reit-Drama: Vor dem Abschluss-Wochenende der Olympischen Spiele von Tokio hat das Team Deutschland einmal mehr abseits von Goldmedaillen und Rekorden für Schlagzeilen gesorgt. Die Silber-Gewinne von Geher Jonathan Hilbert und der Tischtennis-Herren wurden vom heiß diskutierten Reit-Auftritt der Modernen Fünfkämpferin Annika Schleu überschattet. Unsere Zusammenfassung des Tages.

Pferde-Drama im Fünfkampf

Fünfkämpferin Annika Schleu führte nach zwei Disziplinen, ehe das ihr zugeloste Pferd „Saint Boy“ verweigerte und die Berlinerin alle Gold-Chancen einbüßte. Die Gemüter erhitzte allerdings der Umgang von Schleu mit dem Pferd sowie die Ansagen von Bundestrainerin Kim Raisner. „Hau mal richtig drauf! Hau drauf!“, rief sie - im Fernsehen deutlich hörbar - Schleu zu. Diese schlug in ihrer Verzweiflung mit der Gerte auf das verängstigte Pferd.

Im Netz hagelte es Kritik. „Moderne Tierquälerei“ oder „Kein Respekt vor dem Tier“ war wenige Minuten nach den ungewöhnlichen Szenen bei Twitter zu lesen. Auch die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth fand deutliche Worte. „Fünfkampf hat nichts, aber auch gar nichts mit Reiten zu tun. Die Pferde sind ein Transportmittel, zu denen die Athleten keinerlei Bezug haben. Denen kann man genauso gut ein Fahrrad oder einen Roller geben“, sagte Werth.

Liebeserklärung nach Silber

Beim Drama im Tokyo Stadium hatte Geher Hilbert seinen großen Auftritt schon lange hinter sich. Am Freitagmorgen hatte der Thüringer in Sapporo über die 50 Kilometer als Zweiter hinter Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen das Ziel erreicht. Der 26-Jährige wies dabei lediglich 36 Sekunden Rückstand auf.

Die Medaille widmete Hilbert seiner Freundin Anna. Deren Aufmunterungsbriefe ließen ihn in Tränen ausbrechen. „Es ist einfach besonders, wenn man ein paar handgeschriebene Worte von seiner Freundin mitbekommt“, erzählte er der ARD. Jeden Tag hätten sie drei, vier Stunden über Facetime gesprochen. Den letzten Brief öffnete das Tausende Kilometer voneinander getrennte Paar gemeinsam am Abend vor dem großen Wettkampf im Norden Japans. „Das ist auch für dich, Anna!“

Freudentränen nach Silber

Deutlich weiter weg von Gold waren die Tischtennis-Männer, zeigten aber trotz des 0:3 gegen Favorit China eine kämpferisch starke Final-Leistung. Und auch mit Silber war der Moment in Tokio speziell. „Dass ich das erleben darf, Timo die Medaille umzuhängen, war etwas Besonderes heute für mich und er hat gesagt für ihn auch“, berichtete Dimitrij Ovtcharov nach der ernüchternd klaren Niederlage mit Timo Boll und Patrick Franziska im Olympia-Finale gegen die Übermacht. „Da waren ein paar Freudentränen dabei.“

Kurz nach der Niederlage ging der Blick bereits nach Paris, wenn 2024 der nächste Angriff starten soll. „Wir werden wieder hart trainieren, werden es wieder probieren“, sagte Dimitrij Ovtcharov. „Es ist möglich.“ Der 32 Jahre alte Top-Star der Deutschen ist mit nun sechs Olympia-Medaillen der erfolgreichste Tischtennis-Spieler der Welt.

Enttäuschung

Erfolglos verlief der Tokio-Auftritt von Speerwerferin Christin Hussong. Die 27-Jährige aus Zweibrücken verpasste im Finale den Endkampf der besten acht Athletinnen. Die Medaillen-Hoffnung schaffte nicht mehr als 59,94 Meter im ersten Versuch und wurde nur Neunte. Auf der Tribüne schüttelte Vater und Trainer Udo Hussong den Kopf, die Weltranglistenzweite vergoss Tränen. „Ich hab's technisch überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, das war der schlechteste Wettkampf des Jahres. Das ist sehr, sehr beschissen, wenn so etwas im Olympia-Finale passiert“, sagte Hussong. Liu Shiying aus China wurde mit 66,34 Metern Olympiasiegern vor der Polin Maria Andrejczyk (64,61) und Weltmeisterin Kelsey-Lee Barber aus Australien (64,56).

Stark gelaufen, Medaille knapp verpasst

Die deutschen Sprinterinnen liefen über 4x100 m knapp an einer Medaille vorbei. Rebekka Haase, Alexandra Burghardt, Tatjana Pinto und Gina Lückenkemper kamen im Finale nach einem schwachen letzten Wechsel auf Platz fünf. Dem DLV-Quartett, das im Vorlauf 42,00 gelaufen war, fehlten in 42,12 Sekunden zu Bronze 24 Hundertstel.

„Wir haben alles gegeben. Natürlich ärgern wir uns“, sagte Haase in der ARD, während Schlussläuferin Lückenkemper knapp bilanzierte: „Es ist scheiße.“

Foto: AP/Vincent Thian 38 Bilder Alle deutschen Medaillengewinner von Tokio

Manipulationsvorwürfe

Noah Bitsch war hin- und hergerissen - zwischen Stolz und Verärgerung. Der deutsche Karateka und sein Bundestrainer Thomas Nitschmann haben nach dem Vorrunden-Aus des 31-Jährigen schwere Vorwürfe gegen zwei Konkurrenten erhoben. „Wer die beiden kennt, weiß, dass der Kampf fingiert war“, sagte Nitschmann über das abschließende Duell der Gruppenphase zwischen dem Aserbaidschaner Rafael Aghayev und dem Italiener Luigi Busa. Aghayev habe Busa „gewinnen lassen, sodass beide weiterkommen“. Leidtragender war Bitsch - nach dem letzten Kampf seiner Karriere.

Goldener Endspurt?

Auf einen goldenen Endspurt bei den Spielen lassen die Kanuten hoffen. Der deutsche Kajak-Vierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke paddelte mit olympischer Bestzeit direkt ins Halbfinale. Zuvor hatte es auch der Kajak-Vierer der Frauen mit Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze als Vorlauf-Zweiter direkt ins Halbfinale geschafft.

