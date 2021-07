Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Novak Djokovic (l) und Alexander Zverev umarmen sich nach dem Spiel. Foto: dpa/Jan Woitas

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tennis-Star Alexander Zverev sorgt bei den Olympischen Spielen in Tokio für eine Überraschung. Er schlägt Favorit Novak Djokovic und hofft nun auf Gold. Auch der Deutschland-Achter, ein Slalomkanute und ein Tischtennis-Spieler bessern die deutsche Medaillen-Bilanz auf.

Großes Tennis

Alexander Zverev blickte nach einem der größten Siege seiner Karriere überwältigt gen Himmel, dann vergrub er das Gesicht in beiden Händen, sackte in die Knie und konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Die deutsche Nummer besiegte im Halbfinale von Tokio den schier unbezwingbaren Novak Djokovic und beendete dessen Traum von Golden Slam. Zverev, der bereits 1:6 und 2:3 mit Break zurücklag, ehe er die Sätze zwei und drei mit 6:3 und 6:1 gewann, hat die ersehnte Medaille sicher - und Gold ist nur noch zwei Sätze entfernt. "Das ist einer der emotionalsten Siege meiner Karriere", sagte er.

Großes Tischtennis

Auch Dimitrij Ovtcharov kann Comeback - mit noch ein bisschen mehr Drama. 2:3 nach Sätzen lag er nach seinem Wahnsinns-Match gegen Ma Long aus China (Olympiasieger 2016 und nun auch in Tokio) hinten im Kampf um Bronze, Konkurrent Lin Yun-Ju aus Taiwan hatte vier Matchbälle. Ovtcharov bewies Nerven wie Stahlseile und wehrte sie alle ab. Und fegte Lin dann von der Platte. Es war seine fünfte Olympia-Medaille nach Bronze 2012 sowie Silber (2008) und zweimal Bronze (2012, 2016) mit dem deutschen Team.

Silberner Achter

Der Frust über den geplatzten Gold-Traum saß tief, war aber schnell wieder verflogen nach der Niederlage gegen Überraschungs-Olympiasieger Neuseeland. Mit der Silbermedaille um den Hals begriff die Besatzung des Deutschland-Achters, was sie geleistet hatte. "Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir das Maximum rausholen", versprach Schlagmann Hannes Ocik deshalb für den Party-Abend im Dorf. Für die deutschen Ruderer war es in Tokio freilich erst die zweite Medaille.

Krampf-Bronze

In den Minuten vor seinem Ritt zu Bronze spielte bei Hannes Aigner plötzlich der Körper verrückt. Muskelkrämpfe bereiteten dem Slalom-Kanuten kurz vor dem Finale "große Sorgen", der Augsburger war sich nicht sicher, "ob ich es überhaupt bis ins Ziel schaffe, weil meine Arme sich zum Teil selbstständig gemacht haben". Doch sein Kampf gegen die Schmerzen wurde belohnt, Aigner holte die vierte Medaille im vierten Rennen für die Slalom-Kanuten.

Handballer wieder auf Kurs

Ein Top-Team besiegt, die K.o.-Phase im Blick: Angeführt von einem überragenden Torhüter-Gespann haben die deutschen Handballer Kurs auf das olympische Viertelfinale genommen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang den EM-Dritten Norwegen mit 28:23 (14:11) und feierte ihren zweiten Sieg im vierten Spiel. Entscheidende Faktoren waren Andreas Wolff und Johannes Bitter, die ihrem Team mit etlichen Paraden die nötige Sicherheit gaben.

Im Gleichschritt

Den Viertelfinal-Einzug bejubelten Tobias Hauke und Co. auf dem Sofa, dann spielten sich die deutschen Hockey-Männer befreit vom großen Druck gegen den Erzrivalen in einen Rausch. Mit einem verdienten 3:1 (1:0)-Prestigesieg gegen Vize-Weltmeister Niederlande hat die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi eine durchwachsene Gruppenphase als Zweiter eindrucksvoll abgeschlossen - und ist den starken deutschen Frauen in die K.o-Runde gefolgt.

Lesen Sie auch Zeitplan für Olympia : Wann bei den Olympischen Spielen welche Sportart stattfindet

Start der Leichtathleten

Die deutschen Leichtathleten sind ordentlich, aber nicht überzeugend in die olympischen Medaillenwettbewerbe gestartet. Im Diskuswurf hat der Rio-Dritte Daniel Jasinski mit Ach und Krach das Finale erreicht. Gleich erwischt hat es Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko.

Stürze

Der BMX-Sport hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio spektakulär präsentiert – allerdings auch gefährlich. Es gab mehrere Verletzungen am Finaltag.

Lesen Sie auch Olympische Spiele 2021 : So läuft das olympische Handball-Turnier

Attacke auf Russland

Der Generalverdacht lebt, und das ziemlich öffentlich. Während Jewgeni Rylow seinem Triumph über 200 Meter Rücken genoss, brodelte es im geschlagenen US-Star Ryan Murphy gewaltig. "Ich schwimme in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist", sagte der Olympiasieger von Rio. Die Russen, die in Tokio nicht für Russland starten, sondern das Russische Olympische Komitee, antworteten mit einem überheblich-sarkastisch Statement: Man muss auch mal verlieren können. Aber nicht jeder weiß, wie das geht."

Goldmedaillen-Rekord

Für Olympia-Gastgeber Japan sind die umstrittenen Sommerspiele zumindest nach der Medaillenbilanz die erfolgreichsten der Geschichte. Mit dem Sieg im Teamwettbewerb der Degenfechter am Freitag sicherte sich die Nation die 17. Goldmedaille. Einen großen Beitrag zur Rekordausbeute lieferten Nippons Judoka um Naohisa Takato, der sich als erster seines Landes eine Goldmedaille umhängen durfte.

Foto: dpa/--- 21 Bilder Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Steigende Corona-Zahlen

Auch am Freitag meldeten die Organisatoren steigende Corona-Zahlen. Mit 27 positiven Fällen im Umfeld der Spiele wurde der nächste Tages-Höchstwert registriert. Auch in Tokio selbst und in den umliegenden Präfekturen schnellen die Infektionen nach oben. Japans Regierung hat daher den vierten Notstand für die Olympia-Stadt bis zum 31. August verlängert und auf weitere Präfekturen

(dör/kron/old/dpa/SID)