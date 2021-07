Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Hat Bronze gewonnen: die Kanutin Andrea Herzog. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Die deutsche Olympia-Mannschaft hat in Tokio drei weitere Medaillen eingesammelt. Diesmal fehlt aber eine goldene. Einige Sportler enttäuschten aus deutscher Sicht. Der Rassismus-Eklat um Patrick Moster führt zu Konsequenzen. Der Rad-Sportdirektor muss nach Hause.

Judoka Wagner freut sich über Bronze

Den ganz großen Coup verpasst Judoka Anna-Maria Wagner in Tokio zwar, mit Bronze fügt sie ihrer eindrucksvollen Sammlung 2021 aber eine weitere Medaille hinzu. Die Ravensburgerin besiegte die Kubanerin Kaliema Antomarchi am Donnerstag durch Waza-ari. Das Halbfinale hatte sie zuvor gegen die japanische Ex-Weltmeisterin Shori Hamada verloren.

Herzog setzt Kanu-Serie fort

Erste Kanu-Medaille für Deutschland

Jonathan Rommelmann und Jason Osborne haben als erste deutsche Leichtgewichts-Ruderer eine olympische Medaille gewonnen. Das Duo aus Krefeld und Dorsten/Mainz musste sich am Donnerstag auf dem Sea Forest Waterway von Tokio nur knapp Irland geschlagen geben und holte die Silbermedaille. Bronze ging an das italienische Boot. Für den deutschen Ruder-Verband war es die erste Medaille in Tokio.

Enttäuschungen auf dem und im Wasser

Einen Tag nach Sarah Köhler kann ihr Verlobter Florian Wellbrock nicht über die erhoffte Schwimm-Medaille jubeln. Über 800 Meter Freistil fehlt nur ganz wenig zu Bronze. Zwei Chancen auf Edelmetall hat der gebürtige Bremer bei seinem Olympia-Spagat noch.

Ein echter Schock war das Aus von Oliver Zeidler für den Ruderverband. Er war als Goldfavorit nach Tokio gereist. Lange schwieg der Ruderer nach der Niederlage, bei der er vor allem an den Bedingungen gescheitert war. „Das war wirklich nicht mein Wasser“, sagte er.

Zverev spielt um eine Medaille

Deutschlands bester Tennis-Spieler Alexander Zverev wird bei den Olympischen Spielen in Tokio auf jeden Fall um eine Medaille spielen. Er gewann am Donnerstagmittag sein Viertelfinal-Duell gegen den Franzosen Jeremy Chardy locker in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1. Nun wartet im Halbfinale allerdings der schwerstmögliche Gegner: Novak Djokovic aus Serbien. Dieser schlug Rio-Bronzemedaillengewinner Kei Nishikori (Japan) mit 6:2, 6:0 in seinem Spiel. Bei einer Niederlage gegen Djokovic im Halbfinale würde Zverev aber auf jeden Fall um die Bronze-Medaille spielen.

Ovtcharov ist tief enttäuscht

Dimitrij Ovtcharov hatte den großen Ma Long am Rande einer Niederlage. Doch nach dem wohl besten Tischtennis-Match seiner Karriere spielt der Deutsche "nur" um Bronze. Nach dem Spiel suchte erlebte er emotionale Olympia-Momente.

Moster wird suspendiert und fliegt

Einen Tag nach seiner rassistischen Entgleisung muss Rad-Sportdirektor Patrick Moster von den Olympischen Spielen in Tokio abreisen. Der Deutsche Olympische Sportbund zieht mit Verspätung die Konsequenzen. Vom Weltverband wurde er zudem vorerst suspendiert.

Lee ist Mehrkampf-Olympiasiegerin

Einen Tag nach dem Startverzicht von US-Turnstar Simone Biles hat ihre Landsfrau Sunisa Lee Olympia-Gold im Mehrkampf gewonnen. Die 18 Jahre alte Dritte der Qualifikation siegte am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio vor Rebeca Andrade aus Brasilien und der Russin Angelina Melnikowa. Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz belegte den neunten Rang. Ihre Stuttgarter Vereinskollegin Kim Bui landete auf dem 17. Platz.

(dör/kron/old/dpa/SID)