Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Kristof Rasovszky (l-r) aus Ungarn mit Silbermedaille, Florian Wellbrock aus Deutschland mit Goldmedaille, Gregorio Paltrinieri aus Italien mit Bronzemedaille bei der Siegerehrung. Foto: dpa/Oliver Weiken

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Neben einer Gold- und Silbermedaille hatte der Tag in Tokio aus deutscher Sicht auch einige Enttäuschungen zu bieten. Außerdem kam es zu mehreren Premieren und einer historischen Leistung. Unsere Zusammenfassung des Tages.

Gold

Noch bevor sich Florian Wellbrock selbst das historische Gold für sein "persönliches Sommermärchen" umhängte, rief er schnell in der Heimat an. Mit seiner Verlobten Sarah Köhler und seinen Eltern teilte der erste deutsche Schwimm-Olympiasieger seit 33 Jahren über Facetime seine Freude. "Sie waren ein bisschen baff und wussten nicht, was sie sagen sollten", berichtete der 23-Jährige schmunzelnd. Baff war vor allem Wellbrocks Konkurrenz: "Er war auf einem anderen Planeten", sagte sein italienischer Rivale Gregorio Paltrinieri, der mit Bronze zufrieden sein musste und ebenso wie Ungarns Silbermedaillengewinner Kristof Rasovszky nicht den Hauch einer Chance besaß. Bei Wassertemperaturen von rund 30 Grad hatte Wellbrock vom Start weg das Tempo bestimmt und "mit dem Feld gespielt, wie er wollte", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn beeindruckt.

Silber

Max Hoff rang nach den richtigen Worten. Mit brüchiger Stimme, Tränen auf der Wange und Jacob Schopf im Arm schüttete der Kanu-Oldie sein ganzes Herz aus. "Ich bin dankbar, dass ich das nochmal erleben durfte", sagte der 38-Jährige - und sein Blick schweifte immer wieder zur glänzenden Silbermedaille. "Klar hätten wir es gerne mit Gold beendet", gestand er nach dem letzten großen Rennen seiner erfolgreichen Karriere, er freue sich trotzdem "tierisch". Am Ende fehlten dem Kajak-Zweier drei Zehntel zum Sieg.

Die „härteste Niederlage“

Nach der "härtesten Niederlage" seines Lebens fehlten Tobias Hauke erst mal die Worte. "Ich bin leer, das tut richtig weh", sagte der Kapitän der deutschen Hockey-Männer und Rekordnationalspieler nach dem 4:5 gegen Indien im Spiel um Bronze. "Für mich war es das jetzt", sagte Hauke, der große Traum von seiner vierten Medaille bei Olympia erfüllte sich nicht. Die deutschen Männer gingen erstmals seit 2000 in Sydney leer aus. Hauke wird zumindest auf dem Feld nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen.

Auch Tischtennis-Frauen verpassen Bronze

Petrissa Solja ließ ihren Tränen freien Lauf. "Es tut so weh", sagte die Tischtennis-Europameisterin nach dem verlorenen Spiel um Bronze, neben ihr standen ihre Teamkolleginnen Han Ying und Shan Xiaona mit gesenktem Kopf und feuchten Augen. So sehr das DTTB-Trio auf eine erneute Olympia-Medaille gehofft hatte, am Ende scheiterte das Team beim 1:3 gegen Hongkong an den eigenen Erwartungen - ausgelöst durch Silber 2016 in Rio. "Meine Spielerinnen haben gegen sich und ihre Ängste gekämpft - und leider nicht gewonnen", sagte Bundestrainerin Jie Schöpp, die nach neun Jahren im Amt ihren Abschied nimmt.

Enttäuschung

Emma Hinze suchte mit Mühe nach Erklärungen, wirklich fündig wurde die deutsche Bahnrad-Hoffnung aber nicht. "Ich bin auch nur ein Mensch", sagte die Weltmeisterin, nachdem ihr Traum von einer Olympia-Medaille im Keirin bereits im Halbfinale geplatzt war. Auch Roger Kluge ging am Donnerstag leer aus, Maximilian Levy sprintete immerhin zu Platz fünf. Hinze wurde dennoch Erste - allerdings im B-Finale. Die Olympiazweite im Teamsprint hat allerdings noch eine Chance auf eine weitere Medaille: Am Sonntag im Sprint.

Premiere (I)

Alberto Gines Lopez saß ein wenig fassungslos auf einer Bank, nur langsam wurde ihm bewusst, das er da gerade Geschichte geschrieben hatte - als Außenseiter. Der 18 Jahre alte Spanier ist völlig überraschend erster Olympiasieger im Sportklettern. Im "Olympic Combined" bestehend aus den Disziplinen Speed, Bouldern und Lead siegte er vor Nathaniel Coleman (USA) und Mitfavorit Jakob Schubert (Österreich). Die deutschen Starter Alexander Megos (Erlangen/9.) und Jan Hojer (Köln/12.) hatten das Finale der besten Acht knapp verpasst. In drei Jahren in Paris wird die umstrittene Disziplin Speed von den beiden anderen abgetrennt. Dann werden Medaillen im Speed sowie für eine Kombination aus Bouldern und Lead vergeben.

Premiere (II)

Jasmin Jüttner hat ein Stück Olympiageschichte geschrieben. Jüttner ist Karateka, Karate ist in Tokio zum ersten und vorerst einzigen Mal olympisch. Die Wettkämpfe begannen mit den Frauen, und die erste Kämpferin, die auf die Matte gerufen wurde, war: Jüttner. "Das macht mich sehr glücklich. Das war ein atemberaubendes Gefühl, ich war voller Adrenalin. Das war etwas ganz Besonderes, was es so nicht mehr geben wird", sagte sie. Ihr achter Platz war dann ganz okay. Die japanische Kampfkunst am besten beherrschte übrigens: eine Spanierin, Sandra Sanchez.

Medaille bei Sommer- und Winterspielen

Eddie Alvarez hat als sechster Sportler der Olympia-Geschichte eine Medaille bei Winter- und Sommerspielen gewonnen. Durch den Einzug der Baseballer der USA in das Finalspiel gegen Japan (Samstag 12.00 Uhr MESZ) ist dem 31 Jahre alten Multitalent aus Miami Silber schon sicher. Der Fahnenträger der USA hatte 2014 in Sotschi ebenfalls Silber gewonnen - damals mit der Shorttrack-Staffel der USA. Zu den elitären Sechs gehört auch die Deutsche Christa Rothenburger-Luding. Sie gewann 1988 für die DDR Gold und Silber im Eisschnelllauf sowie Silber im Bahn(rad)sprint.

(dör/kron/old/stja/dpa/SID)