Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Dorothee Schneider (l-r), Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl aus Deutschland jubeln während der Siegerehrung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Nun hat es auch für das deutsche Olympia-Team in Tokio mit Gold geklappt – und das gleich zweimal. Slalomkanutin Ricarda Funk macht den Anfang, die deutsche Dressur-Equipe legt später nach. Zwei Superstars der Spiele erleben eine Enttäuschung.

Erstes Gold

Im größten Moment ihrer Laufbahn, im Moment des puren Glücks überwältigte Ricarda Funk der Gedanke an unfassbares Leid. Die Katastrophe im Ahrtal, ihrer Heimat, ihr früherer Trainer Stefan Henze, der in Rio nach einem tragischen Autounfall verstorben war - all das bewegte die erste deutsche Olympiasiegerin in Tokio an einem Nachmittag der großen Gefühle zutiefst. "Ich schicke ganz viel Liebe nach Hause", lautete die Botschaft der Slalom-Kanutin an die Menschen daheim. Nur so nebenbei erwähnte sie dann noch, dass sie sich mit Gold einen Traum erfüllt habe.

Zweites Gold

Mit einer Machtdemonstration allererster Güte erfüllten die Dressurreiterinnen die riesigen Erwartungen und flogen regelrecht zum 14. Team-Gold seit 1928. Isabell Werth mit ihrer grazilen Traumstute Bella Rose, Dorothee Schneider mit dem mächtigen Showtime und Schlussreiterin Jessica von Bredow-Werndl auf der eleganten Tänzerin Dalera ließen keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Überlegen siegten sie vor den USA und Großbritannien.

Mit leeren Händen

Timo Boll trottete mit einem schwarzen Rollkoffer im Schlepptau aus der leeren Halle, die nächste olympische Einzel-Enttäuschung hatte ihn unerwartet und daher tief getroffen. "Tischtennis ist meine große Liebe - natürlich bin ich frustriert. Ich dachte, dass ich ganz gut drauf bin", sagte der schon 40-Jährige. Sein Traum von der ersten Einzel-Medaille bei Olympia ist erneut geplatzt, bereits zum vierten Mal nacheinander scheiterte er im Achtelfinale.

Deutscher Rekord-Schwimmer

Florian Wellbrock blickte kurz zur Anzeigetafel, nahm seinen deutschen Rekord regungslos zur Kenntnis - und hakte den überzeugenden Start in seine Goldmission schnell ab. "Ich wollte relativ souverän ins Finale schwimmen. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal Gas geben", sagte der Doppel-Weltmeister. In 7:41,77 Minuten verbesserte der 23-Jährige im Vorlauf über 800 m Freistil seine eigene Bestmarke um 1,26 Sekunden.

Psychisches Tief

Simone Biles klatschte, sie schrie, sie warf Küsschen in die Kamera - dabei war sie längst nur noch Zuschauerin. Während die Sozialen Netzwerke rund um den Globus regelrecht explodierten, verfolgte der Kunstturn-Superstar das olympische Mannschaftsfinale im weißen Trainingsanzug. Biles stieg nach dem ersten von vier Geräten aus. "Ich musste tun, was richtig für mich ist und mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden", sagte die US-Amerikanerin nach der Medaillenentscheidung, bei der die USa nur Rang zwei erreichten.

Ausgerechnet Alaska

In Alaska gibt es genau ein Schwimmbecken, das über eine 50-m-Bahn verfügt. Die 17 Jahre alte Lydia Jacoby aus dem 2600-Seelen-Dorf Seward kann ab und an nur in einem 25-m-Becken an ihrer Form feilen - doch das hält sie nicht von großen Taten ab: Über 100 m Brust stieß Jacoby völlig überraschend ihre Landsfrau und Rio-Doppel-Olympiasiegerin Lilly King vom Thron. Daheim in Alaska flippten ihre Leute völlig aus - allerdings vorbildlich mit Maske.

Goldene Bretter

Der Brasilianer Italo Ferreira und die US-Amerikanerin Carissa Moore sind die ersten Surf-Olympiasieger der Geschichte. Der 27 Jahre alte Weltmeister Ferreira entschied die Finalpremiere auf dem Shortboard gegen den japanischen Favoritenschreck Kanoa Igarashi für sich - obwohl ihm gleich zu Beginn sein Board auseinandergebrochen war. Igarashi hatte zuvor Ferreiras Landsmann und Goldfavorit Gabriel Medina ausgeschaltet.

Freier Mensch

Saeid Mollaei streichelte seine Silbermedaille, tätschelte die mongolische Flagge auf seiner Brust - und im Sportministerium von Teheran ging vermutlich gerade eine Schreibtischplatte zu Bruch. "Es sind viele schlechte Dinge passiert, ich habe mein Land verloren", sagte der Judoka, "aber ich habe gezeigt, was ein freier Mensch erreichen kann." Im Iran gilt Mollaei als Volksverräter, nach seiner Flucht nach Deutschland startet er nun für die Mongolei.

Japan jubelt

Nochmal, was die Japaner, in diesem Fall die Japanerinnen, derzeit anfassen, scheint sich in Gold zu verwandeln. Jetzt gewannen sie wie schon 2008 in Peking sensationell gegen die USA im Softball, also in einer Sportart, in der sich die US-Meister wie selbstverständlich "Weltmeister" nennen. Wenn das jetzt auch noch im Baseball passiert... Japan steht mit zehn Goldmedaillen (nach 72 Wettbewerben) auf Platz eins in der Nationenwertung.

(dör/kron/old/dpa/SID)