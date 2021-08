Olympia kompakt : Die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Malaika Mihambo gewann Gold im Weitsprung. Foto: AP/Francisco Seco

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Hier zeigen wir Ihnen die Höhepunkte des Tages – aus deutscher und internationaler Sicht.

Sieben Medaillen: Die deutsche Mannschaft erlebte einen erfolgreichen Tag in Tokio. Malaika Mihambo holte sich in einem Krimi die Goldmedaille, während der deutsche Bahnrad-Vierer wieder einmal einen neuen Weltrekord aufstellte und Großbritannien im Finale deutlich schlug. Zudem endete eine Medaillenflaute im Segeln. Unsere Zusammenfassung des Tages.

Gold (1)

Malaika Mihambo stand mit geschlossenen Augen ganz oben auf dem Siegerpodest und summte in sich versunken die Nationalhymne mit. Dann hielt die Olympiasiegerin im Weitsprung glücklich lächelnd diese schwere Goldmedaille hoch, in der so viel Arbeit, Entbehrung und überwundene Selbstzweifel stecken. "Ich weiß noch gar nicht, was das für mich alles bedeutet, bin einfach überwältigt", sagte Mihambo. In einem Krimi für die Geschichtsbücher war sie mit dem letzten Sprung zum größten Erfolg ihrer Karriere geflogen: 7,00 m - drei Zentimeter weiter als Brittney Reese aus den USA (Silber) und Ese Brume aus Nigeria (Bronze).

Gold (2)

Lisa Brennauer stellte bereits einen Fuß auf das Siegerpodest, da hatte der Hallensprecher im Velodrome von Izu die deutschen Weltrekordlerinnen noch gar nicht aufgerufen: Nach der Triumphfahrt zu Gold wollte das deutsche Frauen-Quartett auch bei der Krönung keine Zeit verlieren. Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sorgten in der Mannschaftsverfolgung für einen historischen Erfolg. Es war der erste Triumph eines deutschen Frauen-Vierers in der Königsdisziplin des Bahnrad-Sports, und er war überwältigend: mit drei Weltrekorden binnen 25 Stunden und einem Vorsprung auf Großbritannien von 6,365 Sekunden. "Ich kann das Gefühl noch gar nicht beschreiben, das ist Gänsehaut", sagte Brennauer.

Silber

Nach dem ersten Jubelschrei zog es Lukas Dauser unwiderstehlich zurück auf seinen "Silberbarren": Mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne in den Händen stand Deutschlands neuer Vorturner triumphierend auf den Holmen und genoss den ersehnten Moment und sein erstes olympisches Edelmetall. "Dass ich diese Medaille mit nach Hause nehmen darf, ist für mich das Größte auf dieser Welt. In den vergangenen Tagen habe ich meine Übung bestimmt 500-mal im Kopf durchgeturnt", sagte Dauser. Nur der neue Olympiasieger Zou Jingyan aus China war im Ariake Gymnastics Center von Tokio eine Klasse für sich.

Silber und zweimal Bronze

Vorschoterin Susann Beucke wusste kaum, wie ihr geschah. "Alter Vadder, ey", platzte es aus der Vorschoterin heraus, als der sensationelle Silbercoup der 49erFX-Crew vor der Küste von Enoshima perfekt war. Die Stimmung im Team des Deutschen Segler-Verbandes (DSV) war prächtig. Kein Wunder: so erfolgreich wie in Tokio war der DSV zuletzt 2000 in Sydney. Zum Silber von Beucke/Lutz kamen noch zwei Bronzemedaillen für die 49er Erik Heil/Thomas Plößel und Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer nach einem spannenden Finale auf dem Nacra-17-Katamaran. 21 Jahre nach Sydney kehrt der DSV erstmals wieder mit drei Medaillen von Olympia zurück.

Bronze

Sebastian Brendel presste seinen jungen Partner Tim Hecker ganz fest an sich, schnappte sich dann die hart erkämpfte Bronzemedaille und hielt sie stolz in die Kameras. "Gut" sehe sie aus, sie fühle sich auch gut an, versicherte der Canadier-König, "und wir sind echt glücklich, dass wir sie um den Hals haben". Nach drei Olympiasiegen jubelte der Ausnahmeathlet in Tokio auch über Platz drei. Nun wartet bereits der Einer - und der Angriff auf einen historischen Hattrick. Nach Gold in London 2012 undin Rio 2016 könnte Brendel als erster zum dritten Mal in Serie Olympiasieger im C1 werden.

Enttäuschungen

Warholm in neuen Dimensionen

Karsten Warholm quollen fast die Augen raus, als er nach seinem Wahnsinns-Lauf auf die Anzeigentafel schaute. 45,94 Sekunden standen da für den Olympiasieger über 400 m Hürden. Ein Weltrekord war von dem 25-jährigen Norweger fast erwartet worden, aber 45,94? Nie und nimmer. Nicht diese unwirkliche Fabelzeit, ein Schock, eine Zeit, die auch Fragen aufwirft. "Das ist mit Abstand der größte Moment meines Lebens", sagte Warholm, nachdem er seine eigene Bestmarke gleich um 76 Hundertstel verbessert hatte. Nur mal zum Vergleich: Der Chemnitzer Marvin Schlegel schaffte in Tokio 46,39 über die 400 m flach - war ohne (!) Hürden im Weg also knapp eine halbe Sekunde langsamer als Warholm.

Simone Biles ist zurück

Ja, da war sie wieder! Und Turnkönigin Simone Biles, die zuvor tagelang wegen ihrer mentalen Probleme pausiert hatte, wirkte ein wenig wie neugeboren. Bei der Rückkehr gewann die Amerikanerin Bronze am Schwebebalken hinter den Chinesinnen Guan Chenchen und Tang Xijing, danach versicherte sie: "Es hat mir die Welt bedeutet, da wieder rauszugehen. Ich hätte nicht erwartet, eine Medaille mitzunehmen." Und: "Ich habe das nur für mich selbst gemacht" - und nicht für alle, die etwas von ihr erwartet hatten, also mindestens die gesamten USA. Sie verspüre nun "eine große Erleichterung, "jetzt muss ich erstmal nach Hause gehen, an mir selbst arbeiten und das alles verarbeiten".

Historisches Triple

Die polnische Hammerwerferin Anita Wlodarczyk hat als erste Leichtathletin ihr drittes Einzel-Gold in der gleichen Disziplin gewonnen. Die Weltrekordlerin setzte sich in Tokio mit 78,48 m vor der Chinesin Wang Zheng (77,03) und ihrer Landsfrau Malwina Kopron (75,49) durch.Wlodardczyk, die am Sonntag 36 Jahre alt wird, hatte zuvor 2012 und 2016 gewonnen.

