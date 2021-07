Olympia kompakt : Das sind die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Michelle Kroppen (l) , Charline Schwarz (M) und Lisa Unruh (r) aus Deutschland feiern mit der Bronzemedaille bei der Siegerehrung. Foto: dpa/Swen Pförtner

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Das waren die wichtigen Meldungen des Tages.

Der zweite Wettkampf-Tag mit Medaillenvergabe der Olympischen Spiele in Tokio ist vorbei. Wir fassen zusammen, was am Sonntag bei den verschiedenen Wettkämpfen passiert ist.

Mixed-Drama im Tischtennis

Das konnte nicht mehr schiefgehen: 9:2 hatten Patrick Franziska und Petrissa Solja im entscheidenden Satz des Tischtennis-Viertelfinals geführt, ab 10:6 besaßen sie sieben Matchbälle - und sanken letztlich doch enttäuscht in sich zusammen. "Dass unser langer Weg so zu Ende geht, tut schon weh", sagte die Sportsoldatin Solja nach dem Mixed-Drama gegen die Japaner Jun Mizutani und Mima Ito.

Medaille für ein Pokemon

Vitrinen und Trophäenschränke sind Yuto Horigomes Sache nicht. Die Medaillen des Skateboard-Stars aus Japan baumeln um den Hals eines Pokemon-Stofftiers, und nun kommt eine olympische dazu - eine goldene, eine historische, die erste seiner Sportart. "Mein Pokemon trägt ja schon die anderen Medaillen", sagte er hinterher, "vielleicht hänge ich sie einfach dazu."

Heiße Spiele

Hockeyspielerinnen werden auf dem Feld gebraten wie Spiegeleier, Beachvolleyballer versengen sich im brennend heißen Wüstensand die Füße, selbst auf dem Wasser ist der Hitzschlag stets gefährlich nahe: Olympia ächzt unter brutalen Verhältnissen und sehnt sich nach Abkühlung. "Der Kopf glüht. Aber auch die Füße - der Boden ist so heiß", sagte die deutsche Hockey-Kapitänin Nike Lorenz dem SID nach dem Sieg über Großbritannien.

Sensation im Straßenrennen

Erfolgreich gezockt oder perfekt kalkuliert? Anna Kiesenhofer wird auf Letzteres plädieren. Die studierte Mathematikerin aus dem Weinviertel in Österreich setzte ihren Fluchtplan im olympischen Straßenrennen am Sonntag jedenfalls perfekt um: Nach drei Kilometern nahm sie Reißaus, 134 Kilometer später überquerte sie völlig überraschend als Olympiasiegerin die Ziellinie. Auch die zweitplatzierte Annemiek van Vleuten jubelte wie die Siegerin - sie hatte mangels Funk nicht mitbekommen, dass Kiesenhofer längst enteilt war.

Bronze für deutsche Corona

Tina Punzel saß im Wärmebecken und bekam die Entscheidung gar nicht mit. Ohne Brille konnte die Wasserspringerin die Anzeigetafel nicht lesen, also überbrachte ihre Partnerin Lena Hentschel die frohe Botschaft: Bronze! Das Duo fiel sich um den Hals und jubelte über die erste Medaille für das deutsche Team in Tokio. Kuriosität am Rande: Hentschels zweiter Vorname ist, ja: "Corona".

Edelmetall für Bogenschützinnen

Lisa Unruh sprang ihren beiden Teamkolleginnen Michelle Kroppen und Charline Schwarz überglücklich in die Arme. Der Weg von der tragischen Figur im Halbfinale zur Heldin im Duell um Bronze nahm die Olympia-Zweite von Rio emotional gewaltig mit. "Überwältigend. Ich freue mich riesig", sagte Unruh: "Es war total spannend. Wir haben super geschossen, wir haben es super gemacht. Bämm, es war einfach geil."

Zittersieg der deutschen Fußballer

Pflicht erfüllt, aber erneut enttäuscht: Die deutschen Fußballer haben sich mit einem mühevollen Sieg gegen Saudi-Arabien im Kampf um die erhoffte Medaille zurückgemeldet. Die vor allem defensiv schwache Auswahl von DFB-Trainer Stefan Kuntz erkämpfte gegen Außenseiter Saudi-Arabien in Unterzahl noch ein 3:2 (2:1), braucht zum Erreichen der K.o.-Runde aber einen weiteren Sieg. Nachdem Amos Pieper Rot gesehen hatte (67., Notbremse), traf Felix Uduokhai (75.) in der hektischen Schlussphase zum Sieg.

Blech-Schwimmer

Bei einem Weltmeister holte sich Schwimmer Henning Mühlleitner noch letzte Tipps, der andere stellte ihm den Wecker - und fast hätte er allen die Show gestohlen. Nur 13 Hundertstelsekunden fehlten dem 24-Jährigen auf Platz vier zur Medaille über 400 m. "Jetzt ist es Blech oder Holz geworden", sagte Mühlleitner, der zum Auftakt der Wettbewerb als Vorlaufschnellster alle überrascht hatte, "aber das stört mich relativ wenig."

Auftakt-Niederlage für Basketballer

Bundestrainer Henrik Rödl marschierte schnurstracks in die Kabine, auch sein Team war nach dem verschenkten Sieg gegen Italien völlig bedient. "Das ist schon sehr bitter", sagte Maodo Lo, "alle in der Mannschaft sind sehr frustriert." Kein Wunder: Trotz einer 82:80-Führung verloren die deutschen Basketballer nach 13-jähriger olympischer Abstinenz ihr Auftaktspiel gegen Italien mit 82:92.

Pleiten-Hattrick auf Sand

Drei enge Spiele, drei knappe Niederlagen: Die Beachvolleyball-Teams haben ihre ersten Spiele in den Sand gesetzt. Am Sonntag unterlagen nach den beiden Frauen-Duos auch die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler. Trotz Satzführung und einer starken Leistung verloren die Hamburger gegen die italienischen Olympiazweiten von Rio 2016, Paolo Nicolai und Daniele Lupo, hauchdünn mit 1:2.

Die wichtigsten Termine bei Olympia im Zeitplan

Heiratsantrag vor laufender Kamera

Und dann war da noch ... Max Kruse: Nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien machte er vor laufenden ARD-Kameras seiner Freundin Dilara einen Heiratsantrag. "Ich bin nicht bei dir, aber ich hole den Ring raus und frage, ob du meine Frau werden möchtest", sagte er. Auf seinem T-Shirt hatte Kruse das Anliegen auch schriftlich festgehalten. "Ich wollte das nach einem Tor machen, aber wer weiß, ob ich noch eins schieße", sagte er lachend. So oder so: Dilara sagte ja.

