Olympia kompakt : Das sind die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir deshalb eine Übersicht, was alles los war. Das waren die wichtigen Meldungen des Tages.

Der dritte Wettkampf-Tag mit Medaillenvergabe der Olympischen Spiele in Tokio ist vorbei. Wir fassen zusammen, was am Montag bei den verschiedenen Wettkämpfen passiert ist.

Wilder Bronze-Ritt

Vom Herrn der Ringe höchstpersönlich nahm Sideris Tasiadis die Huldigung für seinen wilden Bronze-Ritt entgegen. Erst umarmte der Slalom-Kanute nach seinem zweiten Olympia-Coup Thomas Bach, dann erhielt er vom deutschen IOC-Präsidenten auch noch einen anerkennenden Schulterklopfer. Doch den Erfolg genoss der Augsburger lieber im Stillen. Und kündigte nach Silber in Rio und nun Bronze in Tokio an: "In drei Jahren sehen wir uns wieder." Eine Medaille fehlt ja noch.

Bronzene Trennung

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel gehen nach Bronze in Tokio wohl getrennte Wege. Die 20-jährige Hentschel liebäugelt "noch mit den nächsten Spielen". Ziel sei es, "auf jeden Fall noch zweimal Olympia mitzumachen". Die fünf Jahre ältere Punzel hat dagegen noch nicht entschieden, ob sie 2024 noch dabei sein will: "Paris ist schön, aber man kann auch schön Urlaub machen."

Enttäuschung beim Judo

Erster Kampf und gleich raus. Die erste große Medaillenhoffnung der Judoka in Tokio ist dahin. Die WM-Dritte Theresa Stoll verlor nach einem Freilos in der ersten Runde bereits im Achtelfinale gegen die frühere Junioren-Weltmeisterin Eteri Liparteliani aus Georgien.

Rot-Sünder bei DHB-Sieg

Kapitän Uwe Gensheimer sah für einen Kopfwurf Rot, ansonsten lief alles wie geplant: Die Handballer fuhren im zweiten Gruppenspiel ihren ersten Sieg ein. Gegen die Argentinier gab es ein am Ende souveränes 33:25 (14:13) - es ist ein erster Schritt Richtung Viertelfinale. Zum Auftakt hatte das deutsche Team gegen Europameister Spanien mit 27:28 verloren.

Müde Hockey-Herren

Die Herren waren wohl noch etwas verschlafen? "Aufwaaaaaachen", schrie Kapitän Tobias Hauke seine Mitspieler an. Half nichts. Die Hockey-Männer verloren ihr zweites Gruppenspiel gegen Welt- und Europameister Belgien mit 1:3 (0:2). War auch früh am Montagmorgen. Nächstes Spiel gegen Großbritannien: Dienstag, 12.15 Uhr. Mahlzeit!

13-Jährige holt Gold

Tony Hawk, eine Art Urvater des Skateboardens, ist in Tokio nicht selbst am Start, aber trotzdem voll dabei bei der olympischen Premiere der Sportart. Tipps für die Teilnehmer, beim Wettkampf die Handykamera permanent am Laufen. Die drei Medaillengewinnerinnen waren mit einem Gesamtalter von 42 Jahren übrigens elf Jahre jünger als ihr großes Vorbild. Gold gewann die 13 Jahre alte Japanerin Momiji Nishiya.

Sturz beim Moutainbike

Rumms, da lag Mathieu van der Poel im Dreck. Und nicht nur er. Nach sechs tollen Tagen in Gelb bei der Tour der France hatte er mit Mountainbike-Gold in Tokio gerechnet, die Strecke, sagte der Niederländer, habe er "mit verbundenen Augen" fahren können. Dass allerdings im Rennen plötzlich eine Zwischenrampe zum Landen nicht mehr da war, überraschte ihn und andere Topfavoriten - den britischen Außenseiter Thomas Pidcock nicht.

Die Queen ist amused

Auf die Briten ist Verlass. Brustschwimmer Adam Peaty gewann wie 2016 in Rio über die 100 m. Damit ist schon klar: Das Vereinigte Königreich ist weiter die einzige Nation, die von Olympischen Sommerspielen mit mindestens einmal Gold zurückkommt. Die Queen, seit den Spielen in Helsinki 1952 auf dem Thron, dürfte amused sein.

Australische Jubel-Extase

Falls sich jemand fragt, wer da im gelben Poloshirt durch die Schwimmhalle tobte: Der Mann heißt Dean Boxall und rastete völlig aus. Beinahe hätte der australische Trainer eine gläserne Absperrung weggerissen vor lauter Ekstase. War aber auch irgendwie verständlich: Boxalls Schützling Ariarne Titmus hatte im Finale über 400 m Freistil gerade US-Star Katie Ledecky besiegt.

Japan ist Gold

Irgendwie wird gerade alles zu Gold, was die Japaner anfassen - in diesem Fall ihre Tischtennisschläger. Jun Mizutani und Mima Ito jedenfalls haben bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs den Gastgebern das achte Gold in Tokio beschert - mit einem sensationellen Sieg über das Weltmeister-Duo Xu Xin/Liu Shiwen aus China. Seit den Heimspielen 2008 in Peking haben die Chinesen jede Entscheidung im Tischtennis gewonnen.

Silber-Hattrick

Sofya Welikaja ist ein Muster an Beständigkeit - und doch ist das nur bedingt eine Auszeichnung. Zum dritten Mal nacheinander stand die Säbelfechterin nun im Finale um Gold - zum dritten Mal blieb der Russin, die in Tokio offiziell keine Russin sein darf, nur Silber.

