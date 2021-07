Olympia-Kompakt : Das sind die wichtigsten Meldungen des Tages aus Tokio

Tokio Bei den Olympischen Spielen ist es schwer, den Überblick zu behalten. Am Ende des Tages in Tokio liefern wir eine Übersicht, was los war. Das waren die wichtigen Meldungen des Tages.

Der erste richtige Wettkampf-Tag der Olympischen Spiele in Tokio ist vorbei. Wir fassen zusammen, was am Samstag bei den verschiedenen Wettkämpfen passiert ist.

Das erste Gold der Spiele

Das erste Gold in Tokio ging an die chinesische Sportschützin Yang Qian. Die Asienmeisterin setzte sich im Finale mit dem Luftgewehr vor der für das Russische Olympische Komitee startenden Anastasiia Galaschina und Nina Christen (Schweiz) durch. Jolyn Beer (Lochtum) hatte das Finale verpasst, die Sportsoldatin war in der Qualifikation 17. geworden.

Zwölfjährige Tischtennis-Spielerin scheidet aus

Beinahe ihr ganzes Leben lang tobt der Krieg in ihrer Heimat, und doch hat Hend Zaza nie aufgehört zu träumen. Apothekerin will sie werden, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Nach Tokio hatte es die erst 12 Jahre alte Tischtennisspielerin aus Syrien bereits geschafft, als jüngste Teilnehmerin der Spiele in diesem Sommer. Da war es auch egal dass ihr erstes olympisches Abenteuer nur 24 Minuten dauerte.

Algerischer Judoka sorgt für Eklat

Kostenpflichtiger Inhalt Der algerische Judoka Fethi Nourine hat in Tokio für einen Skandal gesorgt. Der 30-Jährige zog seine Teilnahme in der Klasse bis 73 kg zurück, um im Falle eines Auftaktsieges nicht in der zweiten Runde gegen den Israeli Tohar Butbul antreten zu müssen. Der Weltverband (IJF) suspendierte daraufhin Nourine sowie seinen Trainer Amar Benikhlef vorläufig und leitete weitere Ermittlungen ein.

Deutsche Dressur-Reiterin dominiert

Es geht schon ziemlich heiß her in Tokio: Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl etwa sagte nach ihrer Weltklasseleistung im Grand Prix am Samstag: "Ich bin wirklich körperlich topfit, aber bei der letzten Pirouette habe ich gedacht, puh, das hier ist richtig hart. Die Luftfeuchtigkeit ist ganz enorm, ich war froh, als es geschafft war."

Struff und Zverev überzeugen

Jan-Lennard Struff hat erstmals bei Olympia die zweite Runde erreicht und fordert nun Tour-Dominator Novak Djokovic heraus. Der Serbe strebt nach dem Golden Slam. Alle vier Grand-Slam-Turniere eines Kalenderjahres sowie Olympia-Gold hat bislang nur Steffi Graf 1988 gewonnen. An der Seite von Alexander Zverev zog Struff ebenso wie Kevin Krawietz/Tim Pütz ins Achtelfinale ein. Die erste Runde überstand auch Anna-Lena Friedsam. Mona Barthel dagegen schied aus.

Beachvolleyballerinnen kassieren Pleiten

Eine zu kurze Nacht? "Ich war schnell im Bett und habe bis acht Uhr geschlafen", sagte Fahnenträgerin Laura Ludwig. Dennoch: Zum Auftakt gab es mit Partnerin Margareta Kozuch trotz Matchball ein 1:2 gegen Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli. Das Achtelfinale ist Ludwig/Kozuch aber kaum zu nehmen, weil ihre tschechischen Gegnerininnen nicht antreten können - Corona! Für Karla Borger und Julia Sude wird es nach einem 1:2 gegen die Schweizer Europameisterinnen Anouk Verge-Depre/Joana Heidrich (Schweiz) dagegen eng.

Handballer verlieren zum Auftakt

Großer Kampf, knappe Niederlage und zwei heiß diskutierte Schiedsrichter-Entscheidungen in den letzten Sekunden: Die deutschen Handballer haben das erhoffte Erfolgserlebnis zum Olympia-Auftakt verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor gegen Europameister Spanien mit 27:28 (13:12) und kassierte damit im Kampf um die angestrebte Medaille gleich einen herben Rückschlag.

Deutschland-Achter souverän

Der Deutschland-Achter erreichte mit einer Glanzleistung gegen starke Konkurrenz direkt das Finale. Auch die weiteren deutschen Boote überzeugen. "Was bin ich froh, dass ich diesen blöden Hoffnungslauf jetzt nicht fahren muss", sagte Ruder-Routinier Richard Schmid. Das Finale findet am Freitag statt.

Schwimmer setzt Ausrufezeichen

Henning Mühlleitner riss sich die Badekappe vom Kopf und schaute ungläubig auf die Anzeigetafel. Auf den Spuren von Weltrekordler Paul Biedermann schwamm der 24-Jährige Mühlleitner mit der zweitbesten deutschen Zeit völlig überraschend als Vorlaufschnellster ins Finale über 400 m Freistil - das Finale ist am Sonntag.

Turner im Finale

Lukas Dauser legte ein Freudentänzchen hin. Mit einer Weltklasseübung, der zweitbesten des Tages, unterstrich der WM-Achte seine guten Aussichten auf eine Medaille am Barren. Der Sportsoldat führte die deutsche Riege zudem auf Rang sechs und damit ins Finale am Montag. Auch im Mehrkampf erreichte Dauser die Medaillenentscheidung, dafür qualifizierte sich zusätzlich der Berliner Phillip Herder.

