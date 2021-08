Möglicher Kanu-Rekord : Brendel bejubelt Bronze und brennt auf historischen Hattrick bei Olympia

Tokio Nicht Gold verloren, Bronze gewonnen: Sebastian Brendel sicherte sich im Canadier-Zweier seine nächste Olympia-Medaille - und ist nun heiß auf einen historischen Hattrick.

Sebastian Brendel presste seinen jungen Partner Tim Hecker ganz fest an sich, schnappte sich dann die hart erkämpfte Bronzemedaille und hielt sie stolz in die Kameras. "Gut" sehe sie aus, sie fühle sich auch gut an, versicherte der Canadier-König, "und wir sind echt glücklich, dass wir sie um den Hals haben". Nach drei Olympiasiegen jubelte der Ausnahmeathlet in Tokio auch über Platz drei.