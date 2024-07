Olympia-Test Basketball-Weltmeister zerlegen Auftaktgegner Japan

Danach reist das Herbert-Team, dessen klares Ziel Olympia-Edelmetall ist, in den Spielort Lille. Dort steht zum Start am 27. Juli, einen Tag nach der Eröffnungsfeier, bei der Schröder unbedingt die deutsche Fahne tragen will, das erneute Duell mit den Japanern an. Weitere Gruppengegner sind Brasilien (30. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August) mit NBA-Ausnahmeerscheinung Victor Wembanyama.