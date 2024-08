Tennis-Superstar Djokovic Endlich auf dem Olymp

Drei Wochen nach dem Wimbledon-Endspiel war die Stimmung auf dem Court Philippe-Chatrier von Beginn an großartig, eine kleine Blaskapelle und Trommler heizten zusätzlich ein. Djokovic hatte sich bessere Chancen ausgerechnet als beim Rasenklassiker in London, in dem er nur wenige Wochen nach seinem Eingriff am Knie über weite Strecken eine Lehrstunde erhalten hatte. Und in der Tat entwickelte sich ein ganz anderes Match.