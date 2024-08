„Diese Medaille ist unser Ziel“ Faszination Staffel – Die leise deutsche Olympia-Hoffnung

Wer wissen will, wie es um die Medaillenchancen deutscher Sprinterinnen und Sprinter bei Olympia in Paris steht, dem sei die Weltjahresbestenliste 2024 empfohlen. Doch da muss nach unten blättern, bis er auf der Suche nach deutschen Athleten fündig wird. Die drei schnellsten deutschen Frauen über 100 Meter belegen mit den in diesem Jahr gelaufenen Zeiten die Ränge 23, 75 und 76. Bei den Herren befinden sich auf Platz 23 und 33 nur zwei Sprinter in den Top 100. Im 400-Meter-Lauf begegnen einem deutsche Athletinnen sogar erst auf Platz 88 und 99, die Herren sind an Rang 24 und 49 liegend zu finden. Eine deutsche Einzelmedaille, sie ist so wahrscheinlich wie Schnee in Paris im August.