Nach Hrubesch kommt Wück So geht es für die DFB-Frauen nach der Bronze-Party weiter

Klar ist: Die EM in der Schweiz beginnt bereits in knapp elf Monaten. „Mir ist bewusst, dass wir uns weiter verbessern müssen, um kontinuierlich mit den Topnationen mithalten zu können“, stellte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer daher fest: „Das ist unser Ziel - und das gleich schon im nächsten Sommer.“ Wück startet also mit einem klaren Auftrag - und gleich mit einem Gradmesser gegen Europameister England in Wembley (25. Oktober). „Ich glaube, dass er ein gutes Fundament hat“, bilanzierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Ich bin sicher, dass er auch ein toller Trainer ist, der das Team jetzt noch weiterentwickelt.“