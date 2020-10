Essen präsentiert ersten Vorschlag : Entscheidung über Olympisches Dorf erst 2022

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen präsentierte am Mittwoch einen ersten Entwurf für das Olympische Dorf, das in der Stadtmitte über der A40 entstehen könnte. Foto: Stadt Essen

Duisburg Essen und Düsseldorf haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen, doch über den Standort des Olympischen Dorfes bei möglichen Sommerspielen 2032 in NRW soll erst nach einer positiven Bürgerbefragung entschieden werden.

Wird das Olympische Dorf in Essen, Düsseldorf oder ganz woanders gebaut? Darüber möchte die Initiative "Rhein Ruhr City 2032" gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) final erst 2022, vielleicht sogar auch erst 2023 entscheiden. Das sagte Michael Mronz, der Initiator der privatwirtschaftlichen Initiative, die die Olympischen Spiele 2032 in 14 Städte an Rhein und Ruhr holen möchte, am Mittwoch bei einem Kongress in Duisburg.

Mronz rechnet mit „drei bis vier Kommunen“, die Interesse daran haben, das Dorf zu errichten. Neben Düsseldorf und Essen könnten das auch Städte sein, die keine Wettkämpfe austragen, solange die Sportstätten gut erreichbar seien. „Bis Ende des Jahres werden wir die Kommunen mit einem ersten Anforderungsprofil kontaktieren, im Sommer nächsten Jahres dann eine Vorentscheidung treffen“, sagte Mronz.

Ein zentrales Kriterium sei, wie nachhaltig sich ein solches Dorf präsentiere, also, ob es sich nach den Spielen als Wohnraum weiternutzen lasse und dort entstehe, wo es Bedarf gebe. Ein Positivbeispiel sei die Nachnutzung des Londoner Dorfes nach den Spielen 2012. „Der Kerngedanke ist dabei, dass wir Ideen nicht für sondern durch Olympia umsetzen“, erklärte Mronz. Die Olympia-Organisatoren würden das Dorf dann auch nur für ein halbes Jahr im Sommer 2032 von der jeweiligen Kommune anmieten. Über eine Plattform, die ab 2021 online geht, sollen Wirtschaft und Wissenschaft zudem dabei helfen, ein solches Dorf nicht nur klimaneutral zu gestalten, sondern Ideen entwickeln, wie es zum Klimaschutz beitragen könnte.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen präsentierte offensiv eine erste Lösung, wie ein Olympisches Dorf Teil der Essener Stadtentwicklung werden könne. Die zentrale Ruhr-Autobahn A40, die durch die Stadt verläuft, Essen in Nord und Süd teilt und für schlecht Luftqualität sorge, könne überbaut werden und als verbindendes Element Wohnraum für 17.000 Menschen schaffen. Diese Idee sei schon älter, werde durch Olympia nun aber wieder aktuell. Noch stehe man mit den Plänen aber ganz am Anfang. Kufen glaubt, dass Olympia für die Rhein-Ruhr-Region ein „Dekadenprojekt bei der Transformation ehemaliger Städte aus Kohle und Stahl hin zu grünen, lebenswerten Städten“ werden und NRW auch in Mobilität und Digitalisierung voranbringen könne. Er bemerkte: „Rhein-Ruhr würde auch dem IOC und Olympia guttun. Immer gigantischer – das ist nicht nachhaltig. Es wären bodenständige Olympische Spiele. Nicht mit Lachshäppchen und Champagner, sondern mit Mettbrötchen und Bier.“

Der neue Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) meldete sich nicht zu Wort, gilt aber im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger Thomas Geisel (SPD) nicht als Befürworter eines möglichen Dorfes im Düsseldorfer Stadtteil Hubbelrath.

Mronz skizzierte einen groben Zeitplan für die Olympia-Bewerbung. Den Rahmen für die Bürgerbefragung stimme man gerade mit der Landespolitik, danach mit den einzelnen Kommunen ab. Sie solle Ende 2021, spätestens Anfang 2022 erfolgen. Bis dahin bleibe Olympia an Rhein und Ruhr eine Privatinitiative. „Wir werben um das Vertrauen der Bürger. Wir haben bei allen Großereignissen, die wir in 20 Jahren veranstaltet haben, immer unser Budget eingehalten“, betonte Mronz. Er hatte bereits Events wie den America’s Cup im Segeln, die Reit-WM in Aachen oder die Leichtathletik-WM in Berlin organisiert.