Sommerspiele 2024 Pariser Olympia-Medaillen vorgestellt – mit Stück vom Eiffelturm

Den Athletinnen und Athleten winkt bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris in diesem Sommer ein besonderer Preis: Alle Medaillen enthalten ein kleines Stück des berühmten Eiffelturms. Das Organisationsteam sprach bei der Vorstellung der Abzeichen am Donnerstag von einem „Treffen des begehrtesten Objekts der Spiele mit dem Wahrzeichen Frankreichs und Paris'“. Der Eiffelturm ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Frankreich. Jährlich besuchen rund sieben Millionen Menschen das Monument, das in Frankreich auch als „dame de fer“ („Dame aus Eisen“) bekannt ist.