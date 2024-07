Warten auf die nächste Olympia-Medaille Die wichtigsten Meldungen vom zweiten Wettkampftag aus Paris

Angelina Köhler hat eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris knapp verfehlt. Die 23-Jährige schlug über 100 Meter Schmetterling nach 56,42 Sekunden an und belegte damit den vierten Platz. Eine Stunde später schrammte Melvin Imoudu im Finale über 100 m Brust sogar nur um sechs Hundertstel an einer Medaille vorbei. Der deutsche Rekordhalter schlug ebenfalls als Vierter an - einen Wimpernschlag hinter den zeitgleichen Silbermedaillengewinnern Adam Peaty (Großbritannien) und Nic Fink (USA). Erfreulich zudem – Olympiasieger Lukas Märtens zog über die 200-Meter-Freistil in das nächste Finale ein.