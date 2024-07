Tennisstars in Form Die wichtigsten Meldungen des vierten olympischen Wettkampftags

Großer Kampf, trotzdem verloren: Deutschlands Volleyballer haben bei den Olympischen Spielen in Paris im zweiten Gruppenspiel den ersten Dämpfer eingesteckt - und müssen nun um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Gegen die favorisierten US-Amerikaner fightete sich das Team um Altmeister Georg Grozer nach einem 0:2-Rückstand noch zurück in die Partie, unterlag am Ende aber doch noch dramatisch 2:3 (21:25, 17:25, 25:17, 25:20, 11:15). Der dreimalige Olympiasieger USA fand in der packenden Schlussphase in der Arena Paris Sud vor rund 10.000 begeisterten Zuschauern die bessere Antwort.