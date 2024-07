LIVE Olympia-Liveblog Olympia-Debütantin Kevric schlägt Turnstar Biles am Stufenbarren

Paris · Die Olympischen Spiele in Paris sind gestartet. Deutschland tritt mit einem der größten Aufgebote der vergangenen Jahrzehnte an. Darunter sind einige Medaillenhoffnungen. In unserem Liveblog halten wir Sie über die Sommerspiele auf dem Laufenden.

28.07.2024 , 14:53 Uhr

Infos Das ist das deutsche Team für Olympia in Paris Infos Foto: dpa/Petr David Josek

