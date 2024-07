Olympia kann kommen Handballer feiern Sieg gegen Ungarn

Gislason zog am Ende aber ein positives Fazit nach dem Sieg gegen Ungarn. „Ich bin recht zufrieden“, sagte er bei Sport1. „In der ersten Halbzeit haben wir stark angegriffen und gut verteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas den Faden verloren.“ Kapitän Johannes Golla freute sich schon auf die Olympischen Spiele in Paris. „Das hat Lust auf das gemacht, was vor uns liegt.“ Der Sieg hat die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Medaillen-Mission in Paris weiter genährt.