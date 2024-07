Spionagevorfall bei Olympia Kanadas Fußballerinnen nach Drohneneklat drastisch bestraft

Durch den Punktabzug steht Kanada in der Vorrundengruppe A nun bei minus drei Zählern. Die Goldmedaillengewinnerinnen von Tokio 2021 haben damit nur noch geringe Chancen auf das Weiterkommen. Das Viertelfinale erreichen nur die jeweils besten zwei Teams der Gruppen A, B und C sowie die beiden besten Gruppendritten. Bei den Sommerspielen 2021 in Japan hatte Kanada im Finale gegen Schweden Gold gewonnen.