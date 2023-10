Zuletzt 1900 in Paris IOC stimmt Olympia-Rückkehr von Kricket zu

Kricket hat die letzte Hürde auf dem Weg zur Rückkehr ins olympische Programm bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles überwunden. Die Aufnahme der nach Fußball weltweit populärsten Sportart in den Wettkampfplan erhielt am Montag in Mumbai bei zwei Gegenstimmen die Zustimmung der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees. Auch Baseball und Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash werden wie von den Organisatoren vorgeschlagen 2028 dabei sein.