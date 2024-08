Sichere Medaille für Deutschland? Das steht am Samstag bei den Olympischen Spielen an

Paris · Am achten Tag der Sommerspiele stehen 31 Entscheidungen an. Es könnte der bislang erfolgreichste Tag für die deutsche Mannschaft bei den Sommerspielen in Paris werden.

03.08.2024 , 10:24 Uhr

110 Bilder Der Zeitplan der Sommerspiele in Paris in der Übersicht 110 Bilder Foto: dpa/Michel Euler

(Jne/dpa)