Dauerduell mit Frankreich Das steht am Mittwoch bei den Olympischen Spielen an

22:02, Boxen, Männer: Eine Olympia-Medaille hat Nelvie Tiafack schon sicher. Im Stade Roland Garros, in dem sonst Tennis bei den French Open gespielt wird, fällt am Abend eine Entscheidung, ob der Superschwergewichtler auch den Finalkampf erreicht. Der Kölner hat zum Abschluss seiner Amateur-Karriere Gold im Visier, bevor er nach den Sommerspielen in Paris ins Profilager wechselt. Sein Gegner ist Bakhodir Jalolov aus Usbekistan.