Zwischen Hoffen und Bangen Verletzung von Barren-Weltmeister Dauser schockt Turner – Olympia in Gefahr

Weil er es selbst 2001 erlebt hat, hatte Bundestrainer Belenki einen Verdacht, welche Verletzung sich sein Vorzeige-Turner zugezogen haben könnte. „Es war an der langen Bizepssehne, vermute ich“, sagte der 54-Jährige. Er hatte sich die genannte Sehne damals gerissen, wollte tags darauf wieder an den Start gehen, was aber nicht ging.