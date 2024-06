Olympia in Gefahr Barren-Weltmeister Dauser bricht Wettkampf ab

Barren-Weltmeister Lukas Dauser hat die Olympia-Qualifikation der Turner verletzt abgebrochen. Der 31-Jährige zog sich am Samstag in Rüsselsheim bei seiner Übung an den Ringen eine Verletzung am rechten Oberarm zu. Für eine genaue Diagnose wurde der Unterhachinger umgehend ins Krankenhaus nach Mainz für eine MRT-Untersuchung gebracht. Ob nun der fest eingeplante Start in Paris gefährdet ist, war zunächst unklar.